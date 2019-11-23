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“شاهد” سعوديات يحتفلن بعملهن سائقات بالمملكة.. فيديو أثار جدلاً واسعاً ودفع هيئة رسمية للتعليق

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو أظهر مئات النساء السعوديات وهن يحتفلن بمناسبة السماح للمرأة بالعمل سائق. كما قالوا.

وأظهر الفيديو طوابير من السيارات وقد اقتادتهن نساء يرفعن العلم السعودي، ويلوحن فيه فرحاً بما قال النشطاء انه بمناسبة السماح لهن بالعمل .

ولكن هيئة مكافحة الشائعات في السعودية، سارعت إلى نفي صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرحة مواطنات سعوديات بعملهن سائقات تاكسي.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر” الفيديو بعنوان «نساء سعوديات فرحين بعملهم كسائقة تاكسي» غير صحيح, وهو لإحتفالية أكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في (المدرسة السعودية للقيادة) بجامعة الأميرة نورة.

وتضمنت التغريدية صورة من حساب روج للشائعة  وصورة أخرى للفيديو الأصلي الذي نشرته  المدرسة  السعودية للقيادة  لأكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في العالم بجامعة الأميرة نورة.

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