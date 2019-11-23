“شاهد” سعوديات يحتفلن بعملهن سائقات بالمملكة.. فيديو أثار جدلاً واسعاً ودفع هيئة رسمية للتعليق

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو أظهر مئات النساء السعوديات وهن يحتفلن بمناسبة السماح للمرأة السعودية بالعمل سائق. كما قالوا.

وأظهر الفيديو طوابير من السيارات وقد اقتادتهن نساء سعوديات يرفعن العلم السعودي، ويلوحن فيه فرحاً بما قال النشطاء انه احتفال بمناسبة السماح لهن بالعمل سائقات.

احتفال كبير بمناسبة السماح المرأة #السعودية بعمل سائقة تاكسي😁🤔 pic.twitter.com/oYitfcLDOy — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) November 23, 2019

ولكن هيئة مكافحة الشائعات في السعودية، سارعت إلى نفي صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرحة مواطنات سعوديات بعملهن سائقات تاكسي.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على موقع ”تويتر” الفيديو بعنوان «نساء سعوديات فرحين بعملهم كسائقة تاكسي» غير صحيح, وهو لإحتفالية أكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في (المدرسة السعودية للقيادة) بجامعة الأميرة نورة.

وتضمنت التغريدية صورة من حساب روج للشائعة وصورة أخرى للفيديو الأصلي الذي نشرته المدرسة السعودية للقيادة لأكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في العالم بجامعة الأميرة نورة.