حتى إلهام شاهين “مدمنة التعري” تجرأت على الشيخ الشعراوي واستهزأت به.. هذا ما قالته في “ندوة الأصنام”

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على الفنانة المصرية المثيرة للجدل إلهام شاهين، بعد تطاولها وهجومها على الداعية المصري الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

“شاهين” التي اشتهرت بأدوارها الفاضحة في السينما المصرية طيلة مسيرتها الفنية، هاجمت “الشعرواي” خلال إحدى الندوات الثقافية التي أقامها الكاتب المصري المثير للجدل هو الآخر خالد منتصر للحديث عن كتابه الجديد: “هذه أصنامكم وهذه فأسي… لماذا يخاصم المسلمون الحداثة”.

وقالت شاهين لخالد منتصر: “أنا تعلمت منك كثيراً، وأحب كل ما تكتبه، وأردده في المقابلات التي أشارك فيها”، مشيرة إلى أن “رجال الدين يتحدثون عن الدين، في قضايا لم تذكر في القرآن وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي”، وتهكمت عليه قائلة: “الشعراوي قال إن مريض الكلى يجب ألا يتعالج من مرضه”.

وحضر تلك الاحتفالية عدد كبير من المثقفين والفنانين ومنهم الدكتور حسن طلب والإعلامية هالة سرحان.

وسبق أن هاجمت الفنانة إلهام شاهين المؤيدة لبشار الأسد بشدة من قبل، موقف جامعة الدول العربية، تجاه ما يحدث فى سوريا، متسائلة: ”من مصلحة من ما يحدث فى دمشق اليوم؟”.

وقالت “إلهام” خلال لقائها ببرنامج “العاشرة مساءًا” المذاع على قناة “دريم”،:”سوريا بلد عريق وأصيل وله تاريخ عظيم، وليس من مصلحة العرب مايحدث بها”.

وتابعت:” حزينة على ما يحدث فى سوريا ولا يجوز أن تخلو جامعة الدول العربية من المقعد السورى فى الوقت الذى نجد العكس فى الامم المتحدة بوجود مقعد مخصص لسوريا”.

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وتعرضت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى حملة من الانتقادات بسبب زيارتها لسوريا لحضور معرض دمشق الدولي في دورته ال 61 .

حيث يرى المنتقدين أن الوضع في سوريا وما تواجهه من حروب ومصاعب لا يسمح بذلك وما كان عليها وعلى الفنانين المشاركين بالمعرض الذهاب إلى تلك الزيارة بحسب “نورت “.

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وخرجت الفنانة إلهام شاهين للرد على تلك الانتقادات في إتصال هاتفي مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” من خلال برنامجه ” الحكاية ” الماع على قناة mbc مصر .

وقالت إلهام إنها مازالت في سوريا لحضور معرض دمشق الدولي الذي يشارك به وفود من أكثر من 50 دولة .

وإنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي لذلك لم تر تلك الانتقادات، لكن رغم ذلك فهم لم يفعلوا أمرا مسيئا بل توجهوا بكل الحب للشعب السوري.

وأضافت : ” لا ألتفت لأي انتقادات وهشارك في كل المناسبات الحلوة والمرة .. وسوريا ومصر شعب واحد ولن ينفصلوا ” .