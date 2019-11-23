“شاهد” انجي خوري في السجن بقبضة الأمن السوري بعد ضبطها بوضع مخل في فندق بدبي وترحيلها

أكدت وسائل إعلام سورية وجود الفنانة السورية المثيرة للجدل انجي خوري في السجن بالشام، عقب ترحيلها لسوريا من الإمارات بعد ضبطها في وضع مخل بأحد فنادق دبي.

وذكر البعض على وسائل التواصل أنها وصلت إلى الشام عند الساعة السابعة مساء وكان بانتظارها الأمن الجنائي.

ونقلت على الفور إلى السجن ولا أحد يعلم ماذا ينتظرها أو إذا كانت ستخرج من السجن أم لا.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، على قرار ترحيل المطربة السورية المثيرة للجدل انجي خوري، من الإمارات مشيدا بالقرار الذي وصفه بأنه “صائب”.

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وقالت مصادر إن السلطات الإماراتية في إمارة دبي رحلت المغنية السورية واسمها الحقيقي نجوى خليق الله إلى بلدها سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق، موجهة إلى “انجي” تهم تتعلق بممارسة الدعارة وخدش الحياء.

وأشاد الإعلامي صالح الجسمي، بقرار ترحيل انجي من الإمارات ووصف القرار بالصائب، حيث علق على إحدى صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “حينما يتمادى في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد الذي تستقبله فإن ترحيله بهدوء هو القرار المصائب”.