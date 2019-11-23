عبد الرحمن بن مساعد
عبد الرحمن بن مساعد
الهدهد

أمير سعودي يتطاول على حمد بن جاسم بعد حديثه عن الصلح الخليجي.. مغردة قطرية مسحت بكرامته الأرض

كتب خاص "وطن"
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أثار حديث رئيس الوزراء القطري السابق ، غضب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، حتى خرج متطاولاً على المسؤول القطري البارز، تزامناً مع الحديث عن مصالحة خليجية وتقارب لوجهات النظر لحل الخلاف الخليجي المتواصل.

“الثقة المهزوزة” أكثر ما أغضبت الأميرة السعودي، الذي خرج مهاجماً بن جاسم الذي قال إن في آخر ١٠ سنوات لم يكن فعالا كما يطمح له شعب المجلس.

واضاف بن جاسم: “لا اريد ان أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج الى سنوات من اعادة بنائها”.

وهنا سارع بن مساعد المعروف عنه “تطبيله” الواسع لابن سلمان وابن زايد، للتعليق قائلاً:”فعلا، الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات، وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي”.

وأضاف الامير السعودي: “ملاحظة… عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضا غير مسبوق”.

وألجمت المغردة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني، الامير السعودي بن مساعد قائلة له بعد تغريدة التي تطاول فيها على حمد بن جاسم..:” نصيحة لك يا دحيّم أبتعد عن الحديث عن هذا الرجل الذي يصعب عليك فهمه! الشيخ حمد أشغل العالم بذكاءه ودهاء سياسته ودبلوماسيته بينما أنت أشغلت العالم وأصبحت ترند بسب قبلة طبعتها على رأس الفنانة الكبيرة أصالة!! لا تتسلق على حساب الكبار عد لمجالك وعملك أي المغنيات تغني كلماتك يا فتى “.

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وتنتشر حاليا دعوات لعودة الثقة للبيت الخليجي، وسط توقعات بفك الحصار عن وانتهاء الأزمة الخليجية، خاصة مع قرار مشاركة والإمارات والبحرين في كأس 24 في الدوحة، والذي رآه البعض “قرارا سياسيا بقدر ما هو رياضي”.

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