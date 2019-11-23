أمير سعودي يتطاول على حمد بن جاسم بعد حديثه عن الصلح الخليجي.. مغردة قطرية مسحت بكرامته الأرض

أثار حديث رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، غضب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، حتى خرج متطاولاً على المسؤول القطري البارز، تزامناً مع الحديث عن مصالحة خليجية وتقارب لوجهات النظر لحل الخلاف الخليجي المتواصل.

“الثقة المهزوزة” أكثر ما أغضبت الأميرة السعودي، الذي خرج مهاجماً بن جاسم الذي قال إن مجلس التعاون في آخر ١٠ سنوات لم يكن فعالا كما يطمح له شعب المجلس.

واضاف بن جاسم: “لا اريد ان أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج الى سنوات من اعادة بنائها”.

وان يكون عبرة بحيث ان لا تتكرر مثل هذه السياسات التي لم تؤدي الى نتيجة الا الخلل لمجلس التعاون الخليجي، انا مع الصلح الغير مشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول و يجب ان يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة في اشد الاحتياج لمثل هذا التكتل — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 22, 2019

وهنا سارع بن مساعد المعروف عنه “تطبيله” الواسع لابن سلمان وابن زايد، للتعليق قائلاً:”فعلا، الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات، وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي”.

وأضاف الامير السعودي: “ملاحظة… عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضا غير مسبوق”.

فعلًا .. الثقة مهزوزة وتحتاج لسنوات .. وأول أسباب اهتزاز هذه الثقة تسجيلك مع القذافي..

ملاحظة :،عندما تقول لا أريد أن أخوض في موضوع ثم تسميه مباشرة فأنت تكون خضت فيه خوضًا غير مسبوق! https://t.co/61ycWvxXW0 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 22, 2019

وألجمت المغردة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني، الامير السعودي بن مساعد قائلة له بعد تغريدة التي تطاول فيها على حمد بن جاسم..:” نصيحة لك يا دحيّم أبتعد عن الحديث عن هذا الرجل الذي يصعب عليك فهمه! الشيخ حمد أشغل العالم بذكاءه ودهاء سياسته ودبلوماسيته بينما أنت أشغلت العالم وأصبحت ترند بسب قبلة طبعتها على رأس الفنانة الكبيرة أصالة!! لا تتسلق على حساب الكبار عد لمجالك وعملك أي المغنيات تغني كلماتك يا فتى “.

نصيحة لك يا دحيّم أبتعد عن الحديث عن هذا الرجل الذي يصعب عليك فهمه! الشيخ حمد أشغل العالم بذكاءه ودهاء سياسته ودبلوماسيته بينما أنت أشغلت العالم وأصبحت ترند بسب قبلة طبعتها على رأس الفنانة الكبيرة أصالة!! لا تتسلق على حساب الكبار عد لمجالك وعملك أي المغنيات تغني كلماتك يا فتى — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) November 22, 2019

أقرأ أيضاً: الشيخ حمد بن جاسم يغرّد عن المصالحة مع دول الحصار .. وهذا ما قاله

وتنتشر حاليا دعوات لعودة الثقة للبيت الخليجي، وسط توقعات بفك الحصار عن قطر وانتهاء الأزمة الخليجية، خاصة مع قرار مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج 24 في الدوحة، والذي رآه البعض “قرارا سياسيا بقدر ما هو رياضي”.