لن تصدق أنها هي.. “شاهد” أحدث ظهور لـ” فجر السعيد” وصورة “صادمة” من داخل العناية المركزة

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر صورة اعتبرت الظهور الأحدث للإعلامية الكويتية فجر السعيد منذ الأزمة الصحية التي باغتتها.

الصورة المتداولة من الحساب الرسمي لـ”السعيد” على تويتر، حيث ظهرت داخل العناية المركزة في غيبوبة تامة ووضعت على أجهزة التنفس الإصطناعي.

وكتب على الصورة التي لا يعرف هل نشرتها فجر بعد أن فاقت من العملية الأخيرة أم أن القائمين على الصفحة هم من نشروها، ما نصه:” وفي سورة الروم : ( فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الحمدلله على نعمة العافية”.

وفي سورة الروم : ( فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [ الروم : ٥۰ ]. الحمدلله على نعمة العافيه pic.twitter.com/tBPhjGDAFj — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 23, 2019

وحازت الصورة على تعاطف كبير من النشطاء، داعين لها بالشفاء العاجل.

وتعود تفاصيل الوضع الصحي للإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد دخولها المستشفى من أجل الخضوع لتكميم المعدة وتحويل مسار لتتسبب لها العملية بنزيف حاد وتوقف مفاجئ للقلب بعد تعرضها لتسمم في الدم كما قيل.

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يذكر أن الفنانة أحلام الإماراتية صديقة فجر السعيد المقربة كانت قد طمأنت مؤخراً جمهور الأخيرة حول حالتها الصحية، وذلك في لقاء لها مع الإمارات نيوز، حيث قالت أن السعيد ستجري عدة عمليات جراحية إلى أن تتماثل للشفاء.