“شاهد” وزير خارجية الإمارات يكشف لمراسلة الجزيرة عن مكان القمة الخليجية المقبلة

حسم وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد مكان انعقاد القمة الخليجية الشهر المقبل.

وأجاب “بن زايد” أثناء خروجه رفقة سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، على سؤال مراسلة قناة “الجزيرة” القطرية وجد وقفي حول مكان انعقاد القمة الخليجية، مؤكداً أنها ستنعقد في السعودية.

وزير خارجية دولة #الإمارات أثناء إجابته على سؤالي حول مكان انعقاد #القمة_الخليجية يؤكد ل #الجزيرة أنها ستنعقد في #السعودية.

الفيديو👇 pic.twitter.com/yEb6hiP1qP — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) November 22, 2019

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، عن مصدر (طلب عدم الكشف عن هويته)، قوله: إن “الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، طلبت أن تُعقد القمة في دولة المقر” أي السعودية، دون أن يفصح عن الأسباب.

ولفت المصدر إلى أن “اتصالات تجري حالياً بين الدول الأعضاء، للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة”، مرجحاً أن تتم ” قبل منتصف الشهر القادم”.

ويأتي هذا التغيُّر في ظل حديث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وكانت السعودية قد استضافت القمة السابقة، في التاسع من ديسمبر 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن الاستضافة.