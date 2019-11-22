شاهد| نهاية “مأساوية” للطفل الذي فُقِدَ في وادي الحوقين بسلطنة عمان

عثرت فرق الإنقاذ المائي في سلطنة عمان على جثة طفل يبلغ من العمر “١٥ عاماً” بعدما فُقِدَ في منطقة وادي الحوقين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

إشارة الى بلاغ فقدان طفل بمنطقة وادي الحوقين بولاية ⁧#الرستاق⁩ بمحافظة ⁧#جنوب_الباطنة⁩، تمكنت فرق الإنقاذ المائي من العثور عليه مفارقاً للحياة .



⁧#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/Colmd7DGGZ — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) November 22, 2019

وكانت الفرق المختصة تُجري بحثاً موسّعاً عن الطفل المفقود الى أن عثر عليه مفارقاً الحياة.

الحاقاً للبلاغ السابق، لا تزال جهود فرق الهيئة مستمرة في عمليات البحث عن المفقود.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/SPolaypn2O — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) November 22, 2019

مع الأسف الشديد تلقينا خبر فقدان طفل 15 عاماً في منطقة وادي الحوقين بولاية #الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة صباح اليوم ولا تزال فرق الدفاع المدني تجري عملياتها للبحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.. نسأل الله أن يرده إلى أهله سالماً معافى #منخفض_المكرمات pic.twitter.com/QoHnCKdBTN — طـقـس عُـمـان🌦 (@WeatherOman) November 21, 2019

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني نبّهت الخميس من غزارة الأمطار على محافظات شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، مسقط، شمال الشرقية وجنوب الشرقية .

وأهابت الهيئة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.