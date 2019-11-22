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شاهد| نهاية “مأساوية” للطفل الذي فُقِدَ في وادي الحوقين بسلطنة عمان

كتب وطن
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عثرت فرق الإنقاذ المائي في على جثة طفل يبلغ من العمر “١٥ عاماً” بعدما فُقِدَ في منطقة وادي الحوقين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

وكانت الفرق المختصة تُجري بحثاً موسّعاً عن الطفل المفقود الى أن عثر عليه مفارقاً الحياة. 

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني نبّهت الخميس من غزارة الأمطار على محافظات شمال الباطنة، جنوب الباطنة، ، مسقط، شمال الشرقية وجنوب الشرقية .

وأهابت الهيئة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

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