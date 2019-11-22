مغرّدون يتحدّثون عن فاجعة في “مسقط مول” بسلطنة عمان .. وعضو بمجلس الإدارة يعلّق

تداول مغرّدون عمانيون بمواقع التواصل الإجتماعي ما وصفوها بـ”الفاجعة” في “مسقط مول”، بعد سقوط طفلة عصر الجمعة في المركز ووفاتها.

لكنّ عضو مجلس إدارة “مسقط مول” عبدالله الجرواني نفى صحة ما يُتداول عن وفاة الطفلة، وقال إنّها لا تزال في المستشفى متمنيًا لها الشفاء العاجل.بحسب “اثير”

وذكر الجرواني بأن الجهات المختصة لا تزال تحقق في سبب الحادثة وملابساتها، داعيًا الجميع إلى عدم نشر الإشاعات، مؤكدًا بأن إدارة المركز على تواصل مباشر مع ذوي الطفلة والجهات المختصة.