شاهد| موقف محرج للفنان محمد رمضان في السعودية!

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج خلال صعوده على مسرح معرض الرياض في منطقة الجنادرية.

ووصل محمد رمضان لأداء أغنية ”مسا مسا على الرجالة“ من فيلمه السينمائي ”الديزل“، وهو يستقل ”سكوتر“ وخلال نزوله من ”الاسكوتر“ أخذ وقتًا في توقيفه من ”السنادة“، ولكنها خدعته وكاد يسقط أرضًا لعدم ثبوتها بشكل صحيح.

إلا أن محمد رمضان تماسك لخفة حركته وبنيانه الجسماني، الأمر الذي دعا المنظمين للحاق بـ“الاسكوتر“ قبل سقوطه.

واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في معرض الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس ويستمر حتى 26 الجاري، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، يتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم.

وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز (رابيد AMR).

الحفل يتم برعاية ودعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويشرف على تنظيمه نبيل السويسى، الذي حقق العديد من النجاحات في اضخم الحفلات العربية.

يأتي هذا ضمن رؤية السعودية الجديدة التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان، ولأجلها أنشأ هيئة الترفيه وألغى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحدث تغييرات جذرية بقوانين كانت تشكل هوية المجتمع السعودية المحافظة والدينية.