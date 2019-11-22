“شاهد” صورة صدمت العُمانيين واشعلت جدلاً واسعاً!!

أشعلت صورة من حفل تدشين خط الإنتاج لخيوط القطن لمصنع “شركة صحار للنسيج”، تداولها نشطاء عُمانيون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، جدلاً واسعاً.

وتُظهر الصورة التي وصفها بعضُ المغرّدين بـ”الصادمة” عدد الوافدين المشاركين بالحفل أكبر بكثير من عدد العُمانيين المتواجدين.

وقال المغرّد العماني “مصطفى الشاعر” في تعليقه على الصورة: ” بعض الصور كافية لتعبر عن الف معنى .. !!”.

بعض الصور كافية لتعبر عن الف معنى .. !!



الصورة من حفل تدشين خط الإنتاج لخيوط القطن لمصنع شركة #صحار للنسيج بحضور أصحاب المعالي وذلك في #منطقة_صحار_الحرة في سلطنة عُمان. pic.twitter.com/oA6SbvNLuB — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) November 21, 2019

في حين قال المغرّد “مهدي البوسعيدي”: ” تحدثنا كثيرا عن أزمة #باحثون_عن_عمل_يستغيثون166 وعن المواطنين من أعمالهم وعن توظيف الوافدين وخطورتها. وكثيرا ما تساءلنا عن المتسبب وعن غياب دور الجهات المعنية. واستنكرنا موقف المسؤولين اللامبالي مما يحدث. ولكن ما أن تروا هذه الصورة ستعملون جيدا ما نوع المصيبة التي نحن فيها”.

تحدثنا كثيرا عن أزمة #باحثون_عن_عمل_يستغيثون166 وعن المواطنين من أعمالهم وعن توظيف الوافدين وخطورتها. وكثيرا ما تساءلنا عن المتسبب وعن غياب دور الجهات المعنية. واستنكرنا موقف المسؤولين اللامبالي مما يحدث.



ولكن ما أن تروا هذه الصورة ستعملون جيدا ما نوع المصيبة التي نحن فيها. pic.twitter.com/mEGDGGCCSY — مهدي البوسعيدي🇴🇲 (@binoman777) November 21, 2019

وجرى الاحتفال بتدشين خط الإنتاج من الوحدة الثانية لإنتاج خيوط القطن لمصنع شركة “أس في بيتي صحار” للنسيج، وذلك برعاية الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور عدد من الوزراء والوكلاء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

احتفل اليوم بـ #منطقة_صحار_الحرة بتدشين خط الإنتاج من الوحدة الثانية لإنتاج خيوط القطن لمصنع شركة أس في بيتي صحار للنسيج وذلك برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين pic.twitter.com/tTBQO8w5eT — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 20, 2019

معاليهم ليش رايحين ممباي !!وش يسوا هناك؟؟ تعالوا نباكم #باحثون_عن_عمل_يستغيثون166 pic.twitter.com/edRXOWHTzA — Malok (@Malok32665719) November 21, 2019

هذي الصورة في عمان ولا في الهند ؟😡 — Mohad Said (@MohadSaid8) November 21, 2019

ولن تحرك في معاليه ووزارته الموقرة ساكن

مهما تحدث الجميع… والمستعان الله — سيف المخمري (@SaifMakhmari) November 22, 2019

ما احد خبر معالية شوف وراك او يمين او يسار — ساركوزي (@Saher_Oman) November 21, 2019

الواضح ان الوافد لا يزال مسيطرآ وقابعاً على عرش قمه القطاع الخاص بحضور واشراف معالي الوزراء الموقريين.. — 🇴🇲 Hamed al-ajmi 🇴🇲 (@hamed111111m) November 21, 2019

جديرٌ بالذّكر أن الشيخ خالد بن هلال المعولي، أكد بعد فوزه برئاسة مجلس الشورى في سلطنة عمان مؤخراً أنّ القضية الأولى للمجلس هي قضية الباحثين عن عمل.

وأضاف أن على الاعضاء التركيز على هذا الملف، وهي من القضايا الاساسية، واصفاً إياها بأنها “قضية أمن وطني”.