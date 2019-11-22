“شاهد” تحقيق صادم من العراق.. رجال دين يستدرجون فتيات ضعيفات ويتاجرون بهنّ جنسياً!

كشف تحقيق استقصائي سري لـ”بي بي سي نيوز عربي” تم تصويره في بغداد وكربلاء، عن “عالم سري” من الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء.

ويُظهر التصوير السري كيف يمكن استغلال هذه الممارسة ويكشف عن رجل دين يعقد زواج متعة مع فتاة يعتقد أنها تبلغ من العمر 13 عاماً فقط.



وجاء في التحقيق أن بعض رجال الدين يقومون باستدراج الفتيات الضعيفات والمتاجرة بهن جنسياً.

وبحسب التحقيق، يستخدم هؤلاء ممارسة مثيرة للجدل ولا يسمح بها القانون العراقي هي “زواج المتعة” الذي يسمح للرجل بدفع أجر مقابل زوجة مؤقتة ولكن يستخدمه بعض رجال الدين لاستغلال النساء والأطفال مقابل أجر من المال.

واستمعت مراسلة “بي بي سي عربي” نوال المقحفي إلى شهادات من فتيات ونساء مستضعفات، استدرجن لعقد زيجات متعة، أحياناً بمساعدة رجال دين.