محمد دحلان مطلوب لتركيا
محمد دحلان مطلوب لتركيا
الهدهد

تغريدة ناريّة للإعلامي نظام المهداوي تعليقاً على إدراج محمد دحلان بقائمة الإرهابيين المطلوبين لتركيا

كتب وطن
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علّق الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، على إعلان وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” أنّ بلاده أدرجت القيادي المفصول من حركة فتح والمستشار لدى ولي عهد أبوظبي، في قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى .

وأشار “المهداوي” في تغريدةٍ بحسابه الرسمي في “تويتر” إلى اللقاء التلفزيوني الأخير الذي أجراه إعلامي عمرو أديب مع دحلان.

وقال “المهداوي: “خرج محمد دحلان مع الطبال عمرو اديب متحديا تركيا. لم يعرف الفتى الذي يمشي مرحاً على أراض ارتوت بدماء سفكها بأموال الإمارات بأن كل من أجر بندقيته للحرب معهم هم أول من سيقذفون به إلى أقرب مزبلة ولن تنفعه حتى أميركا التي ربت رئيسها على كتفه يوماً وقال: هذا الفتى يعجبني”.

وكان “دحلان” ساقَ في لقائه مع “أديب” جملةً من الأكاذيب والإتهامات ضدّ تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، زاعماً أنه “يكره العروبة ويسعى لتفتيت الوطن العربي”.

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والجمعة، كشف وزير الداخلية التركي لصحيفة “حرييت” التركية، إن تركيا قررت ملاحقة بعض الرعايا الأجانب الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو 2016، ومنهم “دحلان”.

واضاف الوزيرسليمان صويلو: “سيتم إدراج محمد دحلان قريبًا على قائمتنا الحمراء (الخاصة بالإرهابيين)”.

ومع هذه المذكرة، أصبح دحلان الآن على قائمة المطلوبين في البلاد.

ونقل عن وزير الداخلية التركي قوله إن أنقرة ستمنح 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال محمد دحلان.

ويُتهم دحلان بتحويل الأموال إلى المنظمة الإرهابية التي نظمت محاولة الانقلاب.

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