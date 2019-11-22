تغريدة ناريّة للإعلامي نظام المهداوي تعليقاً على إدراج محمد دحلان بقائمة الإرهابيين المطلوبين لتركيا

علّق الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، على إعلان وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” أنّ بلاده أدرجت القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والمستشار لدى ولي عهد أبوظبي، في قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى تركيا.

وأشار “المهداوي” في تغريدةٍ بحسابه الرسمي في “تويتر” إلى اللقاء التلفزيوني الأخير الذي أجراه إعلامي النظام المصري عمرو أديب مع دحلان.

وقال “المهداوي: “خرج محمد دحلان مع الطبال عمرو اديب متحديا تركيا. لم يعرف الفتى الذي يمشي مرحاً على أراض ارتوت بدماء سفكها بأموال الإمارات بأن كل من أجر بندقيته للحرب معهم هم أول من سيقذفون به إلى أقرب مزبلة ولن تنفعه حتى أميركا التي ربت رئيسها على كتفه يوماً وقال: هذا الفتى يعجبني”.

خرج #محمد_دحلان مع الطبال #عمرو_اديب متحديا #تركيا. لم يعرف الفتى الذي يمشي مرحاً على أراض ارتوت بدماء سفكها بأموال #الإمارات بأن كل من أجر بندقيته للحرب معهم هم أول من سيقذفون به إلى أقرب مزبلة ولن تنفعه حتى أميركا التي ربت رئيسها على كتفه يوماً وقال: هذا الفتى يعجبني pic.twitter.com/I1z1iPPPdr — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 22, 2019

وكان “دحلان” ساقَ في لقائه مع “أديب” جملةً من الأكاذيب والإتهامات ضدّ تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، زاعماً أنه “يكره العروبة ويسعى لتفتيت الوطن العربي”.

اقرأ أيضاً: محمد دحلان “أجير بن زايد” مطلوب لدى تركيا ومكافأة مالية لمن يقدّم معلومات عنه

والجمعة، كشف وزير الداخلية التركي لصحيفة “حرييت” التركية، إن تركيا قررت ملاحقة بعض الرعايا الأجانب الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو 2016، ومنهم “دحلان”.

واضاف الوزيرسليمان صويلو: “سيتم إدراج محمد دحلان قريبًا على قائمتنا الحمراء (الخاصة بالإرهابيين)”.

ومع هذه المذكرة، أصبح دحلان الآن على قائمة المطلوبين في البلاد.

ونقل عن وزير الداخلية التركي قوله إن أنقرة ستمنح 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال محمد دحلان.

ويُتهم دحلان بتحويل الأموال إلى المنظمة الإرهابية التي نظمت محاولة الانقلاب.