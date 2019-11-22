مهاتير محمد يعلن تشكيل قمة إسلامية مصغرة بدون السعودية والامارات
مهاتير محمد يعلن تشكيل قمة إسلامية مصغرة بدون السعودية والامارات
Videoالهدهد

استثنى السعودية وحلفاءها .. مهاتير محمد يعلن عن حدث إسلامي يضم قطر وتركيا و3 دول إسلامية أخرى

كتب وطن
0

مستثنياً السعودية والإمارات وحلفاءهما، أعلن رئيس الوزراء الماليزي عن عقد قمة إسلامية مصغرة تضم خمس دول هي وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان.

وأوضح أن أول اجتماع للقمة سيُعقد في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال إن هذه الدول الخمس تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع يشمل مجالات عدة تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

واختار مهاتير محمد شبكة الجزيرة راعيا رسميا للقمة إلى جانب هيئات إعلامية محلية وعالمية.

وفي رده على سؤال للجزيرة، قال إن قمة كوالالمبور المقبلة سوف تبحث إستراتيجية جديدة لمواجهة القضايا التي تواجه العالم الإسلامي، بما في ذلك أسباب عدم قدرته عل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قال في أواخر يوليو/تموز الماضي إنه يمكن النهوض بالحضارة الإسلامية مجددا بالتعاون بين ماليزيا وتركيا وباكستان، وذلك في ظل ما تواجهه البلدان الإسلامية في العالم من تحديات.

وأضاف مهاتير في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، أنه “عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة التي كانت موجودة يوما ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون مع في الوقت ذاته”.

وتابع أنه على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها متطورة، وينبغي على دولة ما أن تحقق هذا الهدف، “ونرى أن بلد مرشح في هذا الشأن”.

وشدد على ضرورة استقلال البلدان الإسلامية، معربا عن ثقته في أن التعاون بين ماليزيا وتركيا سينقذ الأمة الإسلامية من الضغوط التي تتعرض لها.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” شاكيرا تنشر صورها برفقة والدة أمير قطر.. ماذا تفعل مع الشيخة موزا…

الهدهد

سبحان مغير الأحوال.. الإمارات التي أطلقت المزروعي لشيطنة السلطنة تتغنى بسياسات عُمان…

الهدهد

مبعوث خاص للسلطان قابوس يتوجه إلى الإمارات في مهمة رسمية.. هل لـ”المصالحة…

حياتنا

الإمارات تطالب مواطنيها بعدم الاستحمام وتنفيذ هذه الإرشادات بحذافيرها.. لماذا؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.