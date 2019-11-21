الامن السعودي
الامن السعودي
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مغرد قطري شهير يكشف تفاصيل اشتباكات وإطلاق نار في شمال الرياض مما استدعى تدخل جوي

كتب خاص "وطن"
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كشف المغرد القطري الشهير “” تفاصيل ما قال إنه اشتباكات وعمليات إطلاق نار وقعت أمس، الأربعاء، في شمال مما استدعى تدخلا جويا بطائرات الهليكوبتر.

وقال “بوغانم” في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه تأكد له من مصادر خاصة وموثوقة وقوع اشتباكات مساء أمس بإطلاق النار في شمال الرياض لمدة عشر دقائق.

وتابع موضحا أن الأمر استدعى تدخل طائرات الهليكوبتر، لافتا إلى أنه وحتى الآن  لم يكشف عن أسباب ما حدث.

يشار إلى أن حادث مشابه وقع في أبريل من العام الماضي، عندما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير قوله إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يكن في قصره بالرياض بهذا التوقيت، عندما سمع أصوات إطلاق نار كثيفة وأسقطت قوات الأمن طائرة مسيرة صغيرة في المنطقة.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها لقطات فيديو تُسمع فيها أصوات لإطلاق نار كثيف قالوا إنه في حي الخزامى بالعاصمة الرياض.

وقال أحد الناشطين في تغريدة بموقع تويتر إن الحادثة وقعت قرب قصر يتبع الديوان الملكي.

وقال الناشطون إن السلطات حذرت من أي صور أو معلومات تتعلق بما حدث.

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