مغرد قطري شهير يكشف تفاصيل اشتباكات وإطلاق نار في شمال الرياض مما استدعى تدخل جوي

كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم” تفاصيل ما قال إنه اشتباكات وعمليات إطلاق نار وقعت أمس، الأربعاء، في شمال الرياض مما استدعى تدخلا جويا بطائرات الهليكوبتر.

وقال “بوغانم” في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه تأكد له من مصادر خاصة وموثوقة وقوع اشتباكات مساء أمس بإطلاق النار في شمال الرياض لمدة عشر دقائق.

مصادر خاصه وموثوقه

حصلت اشتباكات مساء اليوم بأطلاق النار

في شمال الرياض لمدة عشر دقائق

مما..استدعى تدخل طائرات الهليكوبتر

وحتى هذه اللحظه غير معروفه الاسباب..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) November 20, 2019

وتابع موضحا أن الأمر استدعى تدخل طائرات الهليكوبتر، لافتا إلى أنه وحتى الآن لم يكشف عن أسباب ما حدث.

يشار إلى أن حادث مشابه وقع في أبريل من العام الماضي، عندما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير قوله إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يكن في قصره بالرياض بهذا التوقيت، عندما سمع أصوات إطلاق نار كثيفة وأسقطت قوات الأمن طائرة مسيرة صغيرة في المنطقة.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها لقطات فيديو تُسمع فيها أصوات لإطلاق نار كثيف قالوا إنه في حي الخزامى بالعاصمة الرياض.

وقال أحد الناشطين في تغريدة بموقع تويتر إن الحادثة وقعت قرب قصر يتبع الديوان الملكي.

وقال الناشطون إن السلطات السعودية حذرت من أي صور أو معلومات تتعلق بما حدث.