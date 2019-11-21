واقعة تلاعب على الهواء مباشرة.. فضيحة في حفل “الزائر المليون إلى البترا” فما علاقة وزيرة السياحة بالفائزة؟!

أثار الإعلان عن فوز السائحة الأمريكية “السون كاري”، على جائزة “المليون زائر” إلى البترا العام الحالي، شكوكاً لدى المراقبين الأردنيين الذين فجروا مفاجأة حول التلاعب الذي حصل خلال الاحتفالية التي شهدتها مدينة البترا السياحية الاثرية جنوبي العاصمة الأردنية “عمان”.

وشهدت الاحتفالية التي جرى الترتيب لها من قبل سلطة الاقليم السياحي، واقعة “تلاعب” حسب ما رصدت عدسة قناة “المملكة” التي غطت الاحتفالية، خاصة وان التقرير الذي كان يبث بشكل مباشر على الهواء رصد إيقاف بيع التذاكر على الشباك المتواجد عليه ثلاثة سائحين وتحويلهم إلى شباك مجاور، قبل دخول سائحة أمريكية برفقة زوجها بحسب ما أعلن المذيع.

وما جرى أثار غضب الاردنيين، خاصة أنه جرى استبعاد ثلاثة سائحين كانوا في الاصل متواجدين على الشباك رقم ” 2 ” ليتم تحويلهم على الشباك المجاور، والذي لم يستكمل معهم الموظف إجراء منحهم تذكرة الدخول للمحمية الأثرية، قبل ان تظهر السائحة الأمريكية بصورة مفاجئة ويتم بيعها تذكرة المليون، وهو ما رصدته عدسات الكاميرات وأثار حفيظة المتابعين.

والفضيحة الكبرى، فجرها ناشط أردني كاشفاً عن علاقة صداقة تربط الامريكية السون كاري مع ووزيرة السياحية الأردنية مجد شويكة، متهماً إياها بالعمل على ترتيبات مسبقة بغية تقديمها بصفة الزائر المليون للمدينة السياحية.

واثارت المشاهد التي بثتها فضائية المملكة شكوك المتابعين، خاصة وانها كشفت عن السائحة انها كانت برفقة زوجها قبل ان إجراء مقابلة معهما.

الأميركية السون كاري والتي تقيم في مدينة “سان ديغو” ، وتعمل في مجال السياحة جاءت برفقة زوجها الطبيب الجراح لقضاء شهر العسل في الأردن، وتفاجأت الزوجة تسميتها زائر المليون.!!

واحتفل إقليم البترا السياحي والفعاليات السياحية في المدينة لسياحية بوصول الزائر المليون للمدينة، بعد ان جرى ترتيبات حفل كرنفالي ليل الخميس على بوابة الزوار الرئيسية.