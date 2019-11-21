شقيق حسين الجسمي يؤكد ترحيل إنجي خوري من الإمارات ويكشف “الفضيحة” التي حدثت بفندق في دبي بعد منتصف الليل

علق الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، على قرار ترحيل المطربة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، من الإمارات مشيدا بالقرار الذي وصفه بأنه “صائب”.

وقالت مصادر إن السلطات الإماراتية في إمارة دبي رحلت المغنية السورية واسمها الحقيقي نجوى خليق الله إلى بلدها سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق، موجهة إلى “إنجي” تهم تتعلق بممارسة الدعارة وخدش الحياء.

وأشاد الإعلامي صالح الجسمي، بقرار ترحيل إنجي من الإمارات ووصف القرار بالصائب، حيث علق على إحدى صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “حينما يتمادى في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد الذي تستقبله فإن ترحيله بهدوء هو القرار المصائب”.

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وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، قد حذر الخوري قبل أيام من التجاوزات عقب وصولها إلى الإمارات قادمة من لبنان.

وهدد الجسمي في مقطع فيديو عبر حسابه فى إنستغرام، إنجي باللجوء إلى مكتب النائب العام الاتحادي لمقاضاتها في حال تخطت الخطوط الحمراء، قائلاً: “إحضار إنجي خوري إلى الدولة، أقول لها إننا بلد قانون وأي تجاوز لك سوف أقاضيك”.

وأضاف الجسمي: “عموماً أنا قاعد لك، وأقسم بالله تطلعي عن الخط الأحمر لتشوفي البلاغ على طول للنائب العام الاتحادي في أبو ظبي، أنا ما أترك لك مجال تعوثي في الأرض فسادًا مثل ما عملتي في لبنان، إذا كان لبنان ما سمح لك فما بالك بالإمارات هنا قانون والتزام، انتبهي”.

من جانبها خرجت الفنانة قمر في تسجيل صوتي بثته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي لتقول في لغة شامتة من خوري، إنَّ “الدنيا ليست سائبة والغلط ممنوع في الإمارات”، ثم وصفتها بـ”الخنزيزة” وبألفاظ خارجة، مشيرةً إلى أنَّ كل تصرفاتها مخلة بالآداب.

وبينّت قمر أنَّ السوشال ميديا لم تشهد مثل هذا “القرف” الذي تفعله أمثال “خوري”، موضحةً أنها فعلت ما لم يتوقعه أحد بسبب حبها للشهرة، مشددةً على أنَّ البلاد العربية لن تسمح بدخول خوري إليها بسبب ما تفعله على السوشال ميديا.

وفي أكتوبر الماضي ظهرت الفنانة السورية منهارة بعدما صدر قرار حكومي بترحيلها من لبنان بعد اتهامها بتعمد إثارة الجدل وإشعال مواقع التواصل بأعمال غير أخلاقية.

ودخلت إنجي في نوبة بكاء وعلقت على القرار، قائلة: “انسحبت إقامتي وباقي 20 يومًا وأمشي على بلدي، وين أروح هناك بقعد في الشارع ولا عندي بيت ولا عندي أهل هناك ولا عندي حدا، شو بعمل وشو عملت.. لأني روحت اشتكيت وأخدت حقي ولا لأني مو بعرف مين بيكره مين؟”.

وأضافت: “العالم المجرمة اللي هيدا بيقتل هيدا مو حدا بيكلمه.. لكن الضعيف اللي مو عنده حدا هو اللي بيتاكل”.

كما نشبت بين خوري وقمر مشكلات وصلت إلى حد المحاكم حينما اتهمتها الأخيرة باختطافها وتهديدها بالقتل ورفعت ضدها 6 دعاوى قضائية في المحاكم اللبنانية.