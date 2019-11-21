بعد أزمة الفيديوهات الاباحية.. شاهد الظهور الأول لـ” شيما الحاج” في مهرجان القاهرة السينمائي

أثار ظهور الفنانة المصرية شيما الحاج، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41 والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، جدلاً واسعاً بعد إطلالة جريئة لها بفستان أسود أنيق على السجادة الحمراء.

ويعد هذا الظهور الأول لشيما بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح مع الفنانة المصرية منى فاروق والمخرج المصري خالد يوسف.

وكانت محكمة مصرية قررت إخلاء سبيل شيما بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلغاء قرار تحديد إقامتها.

وكانت الفنانة المصرية، قد فجرت موجة غضب واسعة، في فضية الفيديوهات الجنسية التي ظهرت فيها مع المخرج خالد يوسف.

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وظهرت شيما الحاج إلى جانب منى فاروق، للمرة الأولى منذ التحفظ عليهما واتخاذ النيابة قرارًا بحبسهما على ذمة القضية.

وبدت منى فاروق وشيما الحاج بحالة سيئة، وقد ظهر عليهما علامات الانهيار، بعد مرور أيام على الفضيحة، التي طالتهما، والتي استدعت محكمة مصرية حبسهما على ذمة القضية، لمدة 15 يومًا.

وخلال نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة، حاولتا إخفاء وجهيهما عن الأنظار وكاميرات المصورين.

وارتدت شيما الحاج خلال ظهورها أمام نيابة مدينة نصر عباءة وحجابًا، فيما ارتدت منى فاروق سترة مع غطاء للرأس.

جديرٌ بالذّكر أن اسم المخرج خالد يوسف، يتداول الآن في قضية “الفيديوهات الإباحية” مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.