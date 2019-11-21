سعود القحطاني وقع في شر اعماله وكشف مخططات الحكومة السعودية المسبقة لتصفية المعارضين عبر خطفهم وتقطيع أجسادهم

أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول تغريدات قديمة من حساب مستشار ابن سلمان المعزول سعود القحطاني بتويتر، والتي تثبت نية الحكومة المسبقة تصفية المعارضين تزامنا مع فتح الكونجرس لملف خاشقجي من جديد وتوعده بمحاسبة السعودية.

“ملف الاغتيال تم فتحه من جديد. ترقب”.. هذا التهديد بالقتل هو اقتباس من تغريدة لسعود القحطاني يهدد فيها المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه بالقتل بعد أن غرد الأخير منتقداً النظام السعودي لتورطه في حرب اليمن الخاسرة.

الدليل القطعي على نية الحكومة السعودية المسبقة لتصفية المعارضين وخطفهم واغتيالهم ، خاشقجي لم يكن الأول ولن يكون الاخير



ما يقدح من راسه 🙃#مافيا pic.twitter.com/OMlTTlloLs — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) November 21, 2019

تغريدة التهديد بفتح ملف الاغتيالات كانت في أغسطس عام 2017 بعد أن توعد القحطاني المعارضين السعوديين بوضعهم في القائمة السوداء، مؤكداً بان كل من يدخل هذه القائمة ستتم متابعته وملاحقته..

وأثارت تغريدة “ملف اغتيالات سعود القحطاني” حفيظة المغردين تزامنا مع فتح الملف من جديد بقضية خاشقجي في الكونجرس ما دعاهم لإعادة تغريدها متسائلين إذا كان الإعلامي السعودي جمال خاشقجي أول ضحايا هذه القائمة السوداء، مؤكدين أن هذه التغريدة وتغريدات التهديد الأخرى تعتبر دليلاً دامغاً على أن القحطاني بدأ في تنفيذ مخطط إغتيالات للمعارضين.

وقام مغردون بتداول تغريدات أخرى هدد فيها القحطاني المعارضين بالقتل، معتبرين أن هذه التغريدات تعتبر أدلة قاطعة بضلوعه في اغتيال المعارضين ومن بينهم الصحفي جمال خاشقجي.

هذا وانتقد مرشحون ديمقراطيون للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بشكل صارم، المملكة العربية السعودية وسط تهديدات من بعضهم بمعاقبتها على خلفية “جرائم الحرب” المرتكبة في اليمن، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال مشاركتهم، الأربعاء، في المناظرة التلفزيونية بين المرشحين لتمثيل حزبهم في الانتخابات الرئاسية 2020، حسبما نقل موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي.

وأوضح جو بايدن، المرشح المحتمل: “سأعلنها صراحة، لن نبيع مزيداً من الأسلحة للسعودية، سنجبرهم في الواقع على دفع الثمن وجعلهم منبوذين”، في إشارة إلى دور الرياض في حرب اليمن ومقتل خاشقجي.

من جانبه، وصف المرشح بيرني ساندرز (ما تمارسه) السعودية بأنه “ديكتاتورية وحشية”، مضيفاً خلال المناظرة: “ما يجب أن نعرفه هو أن السعودية ليست حليفاً موثوقاً به، وعلينا إعادة التفكير في هوية حلفائنا حول العالم، والعمل مع الأمم المتحدة وعدم الاستمرار في دعم الديكتاتوريات الوحشية”.

في الوقت الذي قال فيه المرشح كوري بوكر: “عندما لم يتخذ الرئيس (دونالد ترامب) الموقف الذي كان ينبغي اتخاذه عند قتل وتقطيع صحفي عامل في إحدى الصحف الأمريكية؛ أرسل بذلك إشارة إلى جميع الديكتاتوريين في العالم بأن الأمر كان مقبولاً”.