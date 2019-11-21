زوجة المخلوع سوزان مبارك في العناية المركزة بعد أشهر من ظهورها في حفل زفاف عائلي ومقهى عام

أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن والدته سوزان مبارك (78 عاما) ترقد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.

وجاء إعلان الابن الأكبر للرئيس المصري السابق، في رده على أحد المتابعين الذي سأل على تويتر عن صحة سوزان مبارك، فرد علاء: “والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك”.

صباح الخير يااستاذ علاء

ياريت حضرتك تطمنا على صحة السيدة الفاضلة ماما سوزان

ان شاء الله تكون بخير وان شاء الله ربنا يشفيها وربنا يبارك فى عمرها وان شاء الله مانشوفش فيها ولا فيكم حاجة وحشة ابداااا

وشكرا لحضرتك @AlaaMubarak_ pic.twitter.com/rc5oas9YNt — وحشتنا يامبارك 😍🇦🇹Adel (@3EZZ0) November 20, 2019

​وفي بداية الشهر الجاري، نشر شخص يدعى حسن الغندور، وهو أحد مؤسسي رابطة “أبناء مبارك”، على حساب له على فيسبوك صورة لسوزان مبارك، وعلق عليها: “الهانم أم المصريين ألف سلامة عليكى يا أمى”.

وفي أغسطس/آب الماضي، نشر علاء مبارك صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك.

​وعلق علاء على الصورة، “شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى ربنا يحفظهم”.

شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى ، ربنا يحفظهم 🙏 pic.twitter.com/74MSlHCFwv — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 23, 2019

وقالت صحيفة «الوطن» المصرية إنها أجرت جراحة في أغسطس/آب في منطقة الظهر.

وكان آخر ظهور عام لسوزان في يناير/كانون الثاني 2019، بحضورها زفاف أحد أقاربها برفقة شقيقها رجل الأعمال منير ثابت، ودون أولادها. وقد حضرت الزفاف دون حراسة شخصية، وقالت صحف مصرية وقتها إنها طمأنت الحضور على صحتها.

كما ظهرت مبارك في أحد المقاهي العامة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، في صورة نشرها المدوِّن المصري حسن الغندور، المعروف بقربه من أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبدت علامات تقدم السن واضحة على سوزان ثابت التي تبلغ من العمر 77 عاماً، فيما ظهرت مرتديةً نظارة شمسية وملابس غير رسمية.

ويعد ظهور زوجة مبارك وقتها في مكان عام نادراً منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وخلع زوجها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان ظهورها وقتها لافتاً لأول مرة منذ 7 سنوات، على عكس نجليها علاء وجمال وعائلاتهما الذين اعتادوا على الظهور بشكل طبيعي في الأماكن العامة ومباريات كرة القدم والمقاهي، منذ حصولهم على البراءة من عدد من التهم التي وُجهت إليهم عقب ثورة 2011، وزوجها الذي انتشرت له صور عديدة منذ الإطاحة به وإن كان أغلبها من المستشفى.

إلا أنه لم تُنشر أخبار أو صور عن سوزان منذ تنحّي زوجها والقبض عليه وعلى نجلَيه في قضايا فساد، واقتصر خروجها على زيارات زوجها ونجلَيها في مستشفى سجن مزرعة طرة، ثم في مستشفى المعادي حيث انتقل مبارك.