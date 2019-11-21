مذيعة الاخبارية السعودية
مذيعة الاخبارية السعودية
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“شاهد” زلة لسان لمذيعة “الإخبارية” السعودية قد تذهب بها وراء الشمس.. هذا ما قالته من المنطقة الشرقية

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بموقع التواصل “” مقطعا مصورا لمذيعة قناة “الإخبارية” أثار جدلا واسعا، بعد وسمت المملكة بالإرهاب دون قصد.

وظهرت المذيعة في تقرير لها من المنطقة الشرقية وهي تقول إن السعودية هي “المتصدر” الأول للإرهاب بدلا من “المتصدي” في زلة لسان قد تكلفها الكثير في سعودية ابن سلمان المتهور.. بحسب النشطاء.

ولاقى الفيديو سخرية واسعة من قبل متداوليه بسبب خطأ المذيعة، فيما قال آخرون إن هذا المقطع قد يذهب بها وراء الشمس، حسب وصفهم.

ويتبع الإعلام السعودي حاليا بشقيه الخاص والعام أوامر الديوان الملكي، حيث يروج لسياسات ابن سلمان ولا يجرأ احد على مجرد التلميح بالانتقاد لأي من قراراته.

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