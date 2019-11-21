“شاهد” زلة لسان لمذيعة “الإخبارية” السعودية قد تذهب بها وراء الشمس.. هذا ما قالته من المنطقة الشرقية

تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا لمذيعة قناة “الإخبارية” السعودية أثار جدلا واسعا، بعد وسمت المملكة بالإرهاب دون قصد.

وظهرت المذيعة في تقرير لها من المنطقة الشرقية وهي تقول إن السعودية هي “المتصدر” الأول للإرهاب بدلا من “المتصدي” في زلة لسان قد تكلفها الكثير في سعودية ابن سلمان المتهور.. بحسب النشطاء.

عز الله إنك صدقتي

عز الله إنك ما قلتي إلا الصحيح

😂😅 pic.twitter.com/4Gsv3DwNoB — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 21, 2019

ولاقى الفيديو سخرية واسعة من قبل متداوليه بسبب خطأ المذيعة، فيما قال آخرون إن هذا المقطع قد يذهب بها وراء الشمس، حسب وصفهم.

من ناحية المتصدر الاول هي بصراحة متصدرة 😂😂😂 — Loay (@loay_Abdelaziz) November 21, 2019

🤭🤭🤭🤭 خرج ولم يعد استودعناها الله — زاهي الكحل 🧡💚 (@le_mere_de_7md) November 21, 2019

سبحان الله . بتروح وراء الشمس — Halima hamdan (@hamdan_halima) November 21, 2019

ويتبع الإعلام السعودي حاليا بشقيه الخاص والعام أوامر الديوان الملكي، حيث يروج لسياسات ابن سلمان ولا يجرأ احد على مجرد التلميح بالانتقاد لأي من قراراته.