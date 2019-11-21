السعودية التي يريدها ابن سلمان.. “شاهد” أحدث موجات الترفيه بـ”حصان” محمد رمضان ورعاية تركي آل الشيخ

ضجة واسعة شهدتها مواقع التواصل عقب تداول فيديو للفنان محمد رمضان، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وهو يرقص على أحد الأحصنة خلال كواليس موسم الرياض.

وامتطى “رمضان” حصان وصعد به على المسرح وهو يؤدي رقصات عليه على نغمات إحدى أغنياته.

وكتب محمد رمضان تعليقًا على الفيديو :« من بروفات #أقوى-حفلة_في_الرياض ???? #ثقة_في_الله_نجاح».

الحفل يتم برعاية ودعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويشرف على تنظيمه نبيل السويسى، الذي حقق العديد من النجاحات في اضخم الحفلات العربية.

يأتي هذا ضمن رؤية السعودية الجديدة التي وضعها ابن سلمان، ولأجلها أنشأ هيئة الترفيه وألغى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحدث تغييرات جذرية بقوانين كانت تشكل هوية المجتمع السعودية المحافظة والدينية.