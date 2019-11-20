واقعة صادمة وفضيحة لعروس قبل زفافها بأيّام في مصر!

شهد صعيد مصر واقعة صادمة بعدما أنجبت فتاة تبلغ (22 عامًا) من خطيبها قبل حفل الزفاف بفترة قصيرة، وألقت طفلها على قارعة الطريق بعد 5 أيام فقط من ولادته.

وبعد عثور الأهالي على الطفل وبأرجله مشبكٌ طبيّ مدوّن عليه اسم امه، تم إبلاغ قوات الأمن التي حضرت وعثرت على الطفل، وبتتبع كاميرات الكراقبة توصل الأمن إلى المتهمة.

وعلى الفور أجريت التحريات اللازمة وعن طريق الكاميرات تم التوصل إلى أم الطفل، واتضح أنها فتاة تمت خطبتها الى “ع” 27 عامًا بعقد قران مع تأجيل الزفاف إلى عام، وخلال العام التقت بخطيبها عدد مرات وحدث بينهم معاشرة ونتج منه حمل.

وبعد أن وضعت طفلها تخلصت منه خوفا من ان يفتضح امرها امام اهلها بسبب ان الحمل تم قبل الزفاف الرسمي.

وتحرر محضر وجار عرض المتهمة على النيابة العامة لتولي التحقيق.