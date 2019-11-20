لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
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فيديو لأهالي قرية مصرية طبقوا العدالة بأيديهم وقتلوا شابين اغتصبا فتاة يثير جدلا واسعا.. مصدر أمني كشف حقيقة المقطع

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو متداول لأهالي قرية، تجمعوا على شابين وقتلوهما بعد أن اغتصبا من أهل القرية بحسب رواية متداولي المقطع.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع لحظة تجمع الأهالي على الشابين في وضربهم حتى الموت وسط مشاحنات كثيرة.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيديو أكد مصدر أمني أن المقطع المتداول بعنوان “ يقتلون شابين تحت مزاعم أنهم إغتصبوا فتاة في غياب كامل للدولة ويأس من العدل والعدالة!” قديم منذ عام 2012.

وأكد أن المقطع المتداول تم تصويره أثناء قيام عدد من أهالي قرية أنشاص البصل بقتل شخصين قالوا أنهما مارسا أعمال البلطجة ضد الأهالي.

تعود أحداث الواقعة لعام 2012 عندما أقدم أهالى قرية أنشاص البصل في الشرقية على قتل اثنين من البطجية والتمثيل بجثتيهما وتعليقهما على أعمدة الإنارة وذلك في أعقاب انتشار ظاهرة تطبيق حد الحرابة بعد أحداث ثورة يناير 2011 قبل أن تختفي هذه الظاهرة مع عودة الاستقرار الأمني.

وكان الأهالي تخلصوا من كل من “حمادة ع ” وشهرته حلوس (32 سنة)، و”محمد ا ” (28 سنة)، لقيامهمها بممارسة أعمال البلطجة وإرهابهما للأهالى لعدة أشهر متتالية بعد أن وضعا أيديهما على قطعة أرض فى مدخل القرية وأقاما عليها مقهى من الخشب والبوص وحولوه إلى وكر لممارسة نشاطهما الإجرامى من تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، بالإضافة إلى مشاجراتهما الدائمة مع الأهالى». حسب قول الأهالي.

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