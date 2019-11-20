فتاة كورنيش جدة “المتحرشة” بالشباب تبكي وتنهار في فيديو جديد.. “شاهد” ما حدث لها

بعد أن أحدث الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تتحرش بالشباب على كورنيش جدة ضجة واسعة في السعودية استدعى تدخل الأمن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد منسوب للفتاة وهي تبكي بحرقة وتعتذر عما بدر منها.

واعتذرت الفتاة خلال المقطع – الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” – عن تصرفها الخاطئ. قائلة: “إنها هي من صورت الفيديو في كورنيش جدة والمقطع فيه تصرف غير لائق تجاه المارة”.

وأضافت: “نقدم أسفنا للمواطنين والمقيمين، وأقسم بالله ما كنا نقصد نسيء لأحد، وما راح يتكرر ما حدث، ونعدكم إننا ما راح نكرر هذا الخطأ”.

وفي السياق نفسه أغلقت الفتاة حسابها عبر “سناب شات”، وعلقت قائلة: ” اعتذر منكم جميعا.. وبودع السوشيال ميديا.. استودعكم الله”.

أقرأ أيضاً: شاهد| هذا هو مصير الفتاة السعودية التي تحرّشت بشبان على كورنيش جدة !!

وكانت مصادر كشفت تفاصيل جديدة حول حادثة “متحرشة كورنيش جدة”، التي أوقفتها الجهات الأمنية بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر “سناب شات “.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن الفتاة التي تم ضبطها “باكستانية” الجنسية، وأنه تم ضبطها عقب صدور توجيهات بإيقافها والتحقيق معها فيما صدر منها، مشيرة إلى أن الفتاة ورفيقاتها اللاتي ظهرن في المقطع يعملن في أحد “صالونات التجميل”، قد غادرن جدة وتوجهن نحو مدائن صالح حيث تم ضبطهن.