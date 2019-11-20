عالم الاثار المصري زاهي حواس فجر المفاجأة التي انتظرها العالم: المصريون ليسوا عرباً ولا أفارقة!

فجر عالم الاثار المصري الشهير، زاهي حواس، موجة جدل واسعة، بعدما قال عن المصريين “ليسوا عرباً ولا أفارقة”، مشيراً إلى أنهم شعب “بأصل خاص”.!

وقال حواس أمام حشد من طلبة وأساتذة جامعة القاهرة: “نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربا، وقلنا إننا في إفريقيا لكننا لسنا أفارقة، نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص وطبيعة خاصة نابعة من 5 آلاف عام”.

وشدد عالم الآثار المصري على أن المصريين من أصل فرعوني، وجينات الفراعنة في كل مصري، مضيفا أن هذه الطبيعة المصرية الفرعونية لم تتعرض للتأثير، على الرغم من الغزوات التي تعرضت لها مصر على مر العصور.

ولاقت تصريحات حواس موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحب تلك التصريحات والتي جاءت على النحو التالي..

سؤال لعالم الآثار زاهي حواس :

ياليت تتكلم بصراحة عن أصل الفراعنة ونشأتهم .

مع تحياتي . https://t.co/FRacJ4uxoO — Abduleillah (@Abduleillah11) November 19, 2019

أرى #زاهي_حواس رجلا مهووسا بالفرعونية.. وهو غريب عقلا وقلبا عن العروبة وهو رافض لهما!



من لا يقبل عروبة #مصر لا يقبل الإسلام بالضرورة ولا يقيم له وزنا، لأن الإسلام هو من صنع من العروبة جنسية سامية أساسها أخلاق الدين وليس العرق أو اللون.



هذا رجل يخرب بلاد العرب، ويخرب الدين! — تاريخ وفكر (@tarikhwafikr_11) November 20, 2019

عالم الاثار زاهى حواس

نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربا وإننا في إفريقيا لكننا لسنا أفارقة نحن شعب له طبيعة خاصة نابعة من جينات الفراعنه ولم نتعرض للتأثير رغم مرور كل هذه السنين

عاوزيين جينات الفراعنه تظهر اليومين دول لقد هرمنا من انتظار ظهورها 😂 — Hosam salim (@Hosamsalim13) November 19, 2019