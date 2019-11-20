زاهي حواس
زاهي حواس
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عالم الاثار المصري زاهي حواس فجر المفاجأة التي انتظرها العالم: المصريون ليسوا عرباً ولا أفارقة!

كتب وطن
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فجر عالم الاثار المصري الشهير، ، موجة جدل واسعة، بعدما قال عن المصريين “ليسوا عرباً ولا أفارقة”، مشيراً إلى أنهم شعب “بأصل خاص”.!

وقال حواس أمام حشد من طلبة وأساتذة جامعة القاهرة: “نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربا، وقلنا إننا في إفريقيا لكننا لسنا أفارقة، نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص وطبيعة خاصة نابعة من 5 آلاف عام”.

وشدد عالم الآثار المصري على أن المصريين من أصل فرعوني، وجينات في كل مصري، مضيفا أن هذه الطبيعة المصرية الفرعونية لم تتعرض للتأثير، على الرغم من الغزوات التي تعرضت لها على مر العصور.

ولاقت تصريحات حواس موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحب تلك التصريحات والتي جاءت على النحو التالي..

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