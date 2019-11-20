“شاهد” تلفزيون قطر يزيل كلمة “الحصار” من على شاشته ويثير حفيظة مستشار ابن زايد.. ما حقيقة الأمر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة لمغرد قطري أثارت جدلا واسعا، زعم فيها أن “تلفزيون قطر” أزال كلمة “الحصار” وعدد أيامه الثابتة على الشاشة منذ بدء الأزمة في يونيو 2017.

بدوره أعاد مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، نشر صورة من هذه التغريدة هو الآخر متسائلا عن صحتها.

الاشقاء في قطر ما مدى صحة ودقة هذه الملاحظة pic.twitter.com/LZbjtRS0NR — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 20, 2019

ووجه سؤاله للقطريين في التغريدة التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:”الاشقاء في قطر ما مدى صحة ودقة هذه الملاحظة”

وبتتبع مصدر التغريدة التي ترجع للمغرد القطري علي بن ثامر، اتضح عدم صحتها حتى انه قام بحذفها لاحقا واعتذر عنها موضحا أن الأمر التبس عليه.

▪️تلفزيون قطر يزيل كلمة حصار

وعدد ايام الحصار من على الشاشة !



▪️أزالوا أم لم يزيلوا عدد أيام الحصار من

شاشة تلفزيون قطر



▪️ستبقى الذاكرة محفوظة بغدر دول

الحصار بقطر وشعبها وسنورثها

لذاكرة الأجيال القادمة للعبرة

والحذر من غدرهم 🧐 https://t.co/P6AF9q5g0Y — صَّمْصَام قطر (@alsmsaam) November 16, 2019

واتخذت دول حصار قطر، وهنا يدور الحديث حول السعودية والإمارات والبحرين، من شماعة “مكافحة الإرهاب وتمويله”، مدخلاً لمقاطعة الدوحة وفرض حصار خانق عليها براً وبحراً جواً في الخامس من يونيو 2017.

ونفت الدوحة صحة تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، وأكدت آنذاك أنها تواجه “حملة من الأكاذيب والادعاءات تستهدف التنازل عن سيادتها وقرارها الوطني المستقل”.

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وأرادت تلك الدول من تلك الشماعة دغدغة الرأي العام الغربي؛ أملاً في الحصول على دعم دولي مساند لخطوتها، التي بُنيت أساساً على قرصنة وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مفبركة على لسان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم نفيها على وجه السرعة.

ومع مرور الأيام تأكدت الأسرة الدولية من كذب رباعي الحصار، مقابل صدق الدوحة في جميع تحركاتها وتوجهاتها، وهو ما ترجمته بسلسلة اتفاقيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح قطر أول دولة خليجية توقع على برنامج تنفيذي مع أمريكا لمكافحة تمويل الإرهاب.