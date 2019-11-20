“عندما يختلف اللصوص تظهر الحقيقة”.. تركي الحمد يلجم محمد آل الشيخ بعد وصفه الشعب الإيراني بـ”الرعديد الجبان”

تصدى الكاتب السعودي البارز، تركي الحمد، لخزعبلات نظيره المقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ، واصفاً إياه بالمريض والعنصري، بعدما وصف الشعب الايراني بـ” الرعديد والجبان” حسب قوله.

ورد تركي الحمد على تغريدة أطلقها آل الشيخ المعروف عنه “لسانه السليط” في تغريداته الصبيانية في كثير من الاحيان، حسب ما رصدت “وطن”، وقال فيها (مشكلة الانسان الفارسي انه انسان رعديد جبان فهم يولون الادبار عند اي مواجهة لذلك لا تنتظرون منهم انتفاضة لا تبقي ولا تذر مثل العراقيين الابطال).

مشكلة الانسان الفارسي انه انسان رعديد جبان فهم يولون الادبار عند اي مواجهة لذلك لا تنتظرون منهم انتفاضة لا تبقي ولا تذر مثل العراقيين الابطال .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) November 19, 2019

وهنا سارع تركي الحمد للرد على آل الشيخ قائلاً له ” التعنصر والتحيز المطلق آفة كل مرض اجتماعي، الفرس أصحاب حضارة عريقة لا يقلل من شأنها “.

وأضاف الحمد في رده على آل الشيخ قائلاً :” وإيران الحديثة ذات تجربة وخبرة سياسية لا يمكن اغفالها، فوصف الفارسي بالجبن أمر جانبك فيه الصواب، فخلافنا مع نظام الملالي وليس مع إيران الشعب والامة، إذ تبقى إيران جزء من المكون الحضاري لهذه المنطقة”.

التعنصر والتحيز المطلق آفة كل مرض اجتماعي.الفرس أصحاب حضارة عريقة لا يقلل من شأنها،وإيران الحديثة ذات تجربة وخبرة سياسية لا يمكن اغفالها.فوصف الفارسي بالجبن أمر جانبك فيه الصواب،فخلافنا مع نظام الملالي وليس مع إيران الشعب والامة،إذ تبقى إيران جزء من المكون الحضاري لهذه المنطقة.. https://t.co/LEvhdkqYFB — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 20, 2019

ولاقى رد تركي الحمد تفاعلاً قوياً معه، على خلاف الانتقادات التي صاحبت تغريدة سليط اللسان محمد آل الشيخ حسب ما رصدت “وطن”.

صحيح

صراعنا مع النظام السياسي التوسعي العدواني الذي يوظف التاريخ لخدمة عدوانيته

التوظيف السياسي هو الذي يحيي العدوات ويؤجج البغضاء بين الشعوب.

الامة الفارسية فيها الحسن والرديء مثل العربية، ولا يوجد مجتمع ملائكي ولا مجتمع شيطاني في الأرض — مطلق العنزي M Alanzi (@malanzi3) November 20, 2019

منذ اختراع البارود اصبح القتل لا يحتاج الى شجاعة لكنه يحتاج الى التبصر في العواقب .. ماذا بعد القتل .. ماذا سيفعل اهل القتيل او بلده او حزبه او السلطات القانونية .. ثانيا الشجاعة الادبية القدرة على مواجه الاخطاء الشخصية و انتقاد ومواجهة اخطاء النخبة ذات النفوذ و القدرة على البطش — Ribhi Hamdouna (@RibhiHamdouna) November 20, 2019

بالضبط

تلك اللغه البائسه لايفهمها أحد ولايصدقها أحد

ايران إذا تنحت جانبا وإنشغلت في نفسها ومصالحها بعيداً عن بلادنا ومحيطنا الحيوي لا اعتقد بأننا سنسعى لإختلاق خلاف لامعها ولا مع غيرها

ولكن من يدير دفتها حاليا لايمكن الوثوق بهم. — HSN.ALHARBI (@HSNNSH9) November 20, 2019

عند غياب الاحقاد التاريخية و القومية وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركه. يسمو فكر الانسان وتنعم الارض والشعوب بالرخاء ويعيش الجميع بسلام.

أوروبا الحديثه خير مثال — الوجيه الباشا (@abdulRahmaBasha) November 20, 2019

استاذ تركي

مصيبه ان كان إعلامييننا من هالشاكله .. لايمكن ان يشخصوا حاله ولا يضيفوا معلومه .. مجرد سب وشتم أصم لا يستفيد منه الوطن ولا حتى العوام — بــــدر 🇸🇦 (@Baltamimi1) November 20, 2019

أوافقك الرأي تمامًا .. أما محمد عرف عنه عدم الصواب في كثير من الآراء ..

مشكلة العنصرية التي تربى عليها البعض لا يخرج منها في أي رأي له والمشكلة العظمى لو صاحب الرأي تطرف سواء يمين أو يسار سيان ! — بندر السكيت (@Banderalsakit) November 20, 2019

وحسب تقارير صادمة، ورادة من إيران فإن اعداد القتلى خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية وصلوا إلى “200” قتيلاً ومئات الجرحى في أقوى احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات طوال.

لوّحت السلطات الإيرانية بالتصدي بصرامة أكبر للاحتجاجات التي اندلعت في عدة مناطق عقب زيادة أسعار البنزين التي قالت الحكومة إنها تندرج ضمن إجراءات لترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبدأت الاحتجاجات مساء الجمعة مباشرة عقب فرض زيادة بنسبة 50% في أسعار البنزين، وشملت التظاهر وغلق الشوارع بالسيارات في العاصمة وعدة محافظات أخرى.