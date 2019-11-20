شاهد| بعد الزوج الذي اقتلع عينيّ زوجته في الأردن .. زوجة تقتلع أذن زوجها بأسنانها!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خبراً مفاده قيام زوجة بقضم أذن زوجها في منطقة “طبربور” في العاصمة عمّان.

لكنّ مصدراً أمنياً اردنياً نفى لموقع “رؤيا” المحلي أن تكون هذه الحادثة قد وقعت بالفعل.

ونفى المصدر كذلك ورود أي بلاغ أو شكوى لأي مركز حول ذلك.

ودعا المصدر لتحري الدقة قبل النّشر.

ورغم النفي الا ان الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ تفاعلوا مع الخبر بعضهم بطريقةٍ ساخرة وآخرون لم يستبعدوا وقوعه، ومنهم من تداول صورة ادّعى أنها للمجني عليه وآثار قضم اذنه ظاهرة .

https://www.facebook.com/D.F.ASALT/photos/a.589901891063208/2593652410688136/?type=3&theater

ويأتي تداول هذه القضية بعدما شهدت المملكة مؤخراً احداث عنف اسري مؤسفة وغير مسبوقة على المجتمع الاردني كان أبرزها قيام زوج باقتلاع عيني زوجته أمام اطفالهما في جرش.