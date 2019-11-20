“شاهد” الفنانة الكويتية “ملاك” تعتدي بالضرب على معلمة ابنها وتطلب من الشرطة مساعدتها!

شهد نقاش بين الفنانة الكويتية “ملاك” مع معلمات في مدرسة ابنها، اشتباك عنيف بالأيدي على خلفية اعتراضها على قرار منع نجلها من دخول المدرسة منذ أسبوع.

وظهرت الفنانة الكويتية وهي تصور مقطع فيديو عندما كانت تسأل إحدى المعلمات عن سبب منع ابنها من دخول المدرسة، فيما طالبتها المعلمة بعدم التصوير، لكنها رفضت؛ ليتحوّل النقاش إلى اشتباك بالأيدي.

وظهرت معلمة داخل مبنى المدرسة وهي ملقاة على الأرض وحولها مجموعة من زميلاتها، تدَّعي تعرضها للضرب من قبل الفنانة الكويتية وهو ما نفته الأخيرة.

ومع إصرار الفنانة الكويتية على تصوير المعلمة الملقاة على الأرض، طلبت إحدى المعلمات منها التوقف عن التصوير إلا أنها رفضت؛ ما دفع المعلمة إلى محاولة منعها باليد إلى أن صرخت الفنانة وطلبت اللجوء للشرطة لإنهاء حالة الهرج التي حصلت داخل مبنى المدرسة.

وقبل أيام نشرت الفنانة ملاك الكويتية على ”إنستغرام“ مقطع فيديو، وهي في حالة غضب شديد بعدما تعرضت للطرد من قبل أحد المسؤولين في مدرسة ”ابنها“، متوعدة بتحويل الأمر لقضية رأي عام.

ووثقت ملاك لحظة الطرد بكاميرا هاتفها، إذ ظهرت في الفيديو تقول إنها جاءت إلى إدارة المدرسة تشتكي من تعرض ابنها للضرب لِتفاجَأ بردهم: ”ليش تقولين وتشتكين عبر سناب شات“، ليقوم أحد المسؤولين بطردها من مكتبه.

وتوعدت الفنانة بأنها لن تصمت عن هذا الأمر، قائلة: ”والله العظيم لأسويها قضية رأي عام“، مضيفة: ”لأننا صمتنا عن أولادنا أصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب“، وفق قولها.