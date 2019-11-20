أخيرا وبعد طول انتظار.. “شاهد” الحلقة الأولى من المسلسل التركي “قيامة عثمان” كاملة

بعد ترقب وطول انتظار انطلق منذ قليل الموسم الأول من المسلسل التركي ” قيامة عثمان”، والسادس من سلسلة ” قيامة أرطغرل”، والذي ينتظره عشاق الدراما التركية بعد طول انتظار.
وفي هذا الموسم الجديد سيرى المشاهد وعشاق المسلسل التاريخي كيف تحولت الدولة العثمانية العريقة من التكتل العشائري قبيلة ” الكاي”، إلى دولة واسعة الأطراف، والتي تحولت إلى إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات التي مجدها التاريخ.
ويشارك في الموسم الجديد الفنان التركي الشهير: بوراك أوزجيفيت يجسد دور” المؤسس عثمان”، وأصلهان كارلار مالهون تقوم بدور “خاتون” زوجة عثمان، وعائشة جول جوناي في دور “زهرة خاتون”، وراغب سافاش.
ويقوم بدور عم عثمان ” دوندار”، نور الدين سونماز في دور “بامسي”، وةالذي ما زال دوره مستمرا، منذ الموسم الأول.