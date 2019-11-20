أخيرا وبعد طول انتظار.. “شاهد” الحلقة الأولى من المسلسل التركي “قيامة عثمان” كاملة

بعد ترقب وطول انتظار انطلق منذ قليل الموسم الأول من المسلسل التركي ” قيامة عثمان”، والسادس من سلسلة ” قيامة أرطغرل”، والذي ينتظره عشاق الدراما التركية بعد طول انتظار.

وفي هذا الموسم الجديد سيرى المشاهد وعشاق المسلسل التاريخي كيف تحولت الدولة العثمانية العريقة من التكتل العشائري قبيلة ” الكاي”، إلى دولة واسعة الأطراف، والتي تحولت إلى إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات التي مجدها التاريخ.

بث مباشر للحلقة الاولي من المؤسس عثمان لاتنسوا المتابعة ليصلكم كل جديد مشاركة للبث ليستمر Posted by ‎قيامة عثمان&ابن ارطغرل‎ on Wednesday, November 20, 2019

ويشارك في الموسم الجديد الفنان التركي الشهير: بوراك أوزجيفيت يجسد دور” المؤسس عثمان”، وأصلهان كارلار مالهون تقوم بدور “خاتون” زوجة عثمان، وعائشة جول جوناي في دور “زهرة خاتون”، وراغب سافاش.

ويقوم بدور عم عثمان ” دوندار”، نور الدين سونماز في دور “بامسي”، وةالذي ما زال دوره مستمرا، منذ الموسم الأول.