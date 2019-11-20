السيسي في خدمة إسرائيل.. “شاهد” التضامن مع فلسطين جريمة عقابها الاعتقال وهذا ما حدث مع مشجع مصري بالمدرجات

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي موجة غضب واستياء واسعة، عقب تداول فيديو أظهر لحظة اعتقال الأمن المصري لمشجع رفع علم فلسطين خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا أمس الثلاثاء.

ويظهر في مقطع الفيديو رجال أمن بزي مدني داخل مدرجات الجماهير يقومون بالقبض على المشجع، بينما انتزع أحدهم علم فلسطين منه.

الأمن المصري يعتقل مشجعا رفع علم #فلسطين خلال مباراة #مصر وجنوب أفريقيا والجماهير تتضامن معه pic.twitter.com/LzaQdLqTge — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 20, 2019

وهتفت آلاف المشجعين خلال المباراة “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” وذلك خلال مباراة المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم مع نظيره الجنوب أفريقي، ضمن الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية دون 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وخلال المباراة تضامن لاعبان مصريان مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعدما قنصها جندي إسرائيلي.

بالروح بالدم ، نفديكي يا فلسطين ⁦❤️⁩

يوم جميل ، ولاعيبة رجالة ، الف شكر ليكوا والله⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩@RamadanSobhi pic.twitter.com/TfU0ucLOcN — كشوكة😅⁦❤️⁩ (@MohamedRKeshk1) November 20, 2019

وتداول ناشطون مقاطع فيديو من داخل استاد القاهرة، للجماهير وهي تهتف بحرارة –للمرة الأولى منذ سنوات- وبشكل لافت لفلسطين، ومن بين تلك الهتافات “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، شمال يمين بنكره إسرائيل”.