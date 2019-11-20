طارق المحياس
طارق المحياس
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“شاهد” الإعلامي الإماراتي الذي قبَّل حذاء ابن زايد على الهواء يستفز القطريين بهذا الفيديو

كتب خاص "وطن"
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نشر الإعلامي الإماراتي ، حلقة جديدة له على قناته بموقع المقاطع المصورة ”يوتيوب“ تسببت في هجوم عنيف عليه من قبل القطريين.

“المحايس” الذي أثار جدلا واسعا في مارس الماضي بظهوره وهو يقبل حذاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على الهواء مباشرة، خرج يسخر من قطر عبر حديثه عن بطولة كأس الخليج التي تستضيفها الدوحة قريبا.

وعرض الإعلامي الإماراتي أن يظهر على قناة “” القطرية مع الإعلامي بشرط أن يقدم هو البرنامج.

كما سخر المحايس من المذيعين والمعلقين القطريين واستمر كعادته في غمز ولمز سياسة قطر وقياداتها ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء القطريين على تويتر.

يشار إلى أن الإعلامي الإماراتي، طارق المحياس، مقدم برنامج “” كان قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر مارس الماضي، عندما قبّل حذاء افترض أنه لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال الإعلامي في فيديو له تم تداوله على نطاق وايسع: “فرضنا مجرد فرضية، أن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويلبس هذا النعال، تعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوّي (ماذا أفعل) أنا أقبل هذا النعال”، ثم وضع الحذاء فوق رأسه.

وأعرب النشطاء عن صدمتهم مما فعله الإعلامي أمام آلاف المشاهدين، واعتبر بعضهم أن هذا يمثل “الاستعباد” وينافي “الحرية”، فيما كال آخرون العديد من الإهانات للإعلامي الإماراتي.

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