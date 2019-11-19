“شاهد” هتاف “ارحل يا بلحة” يستفز السيسي لحظة خروجه رفقة رئيس ألمانيا من قصر الحُكم في برلين.. وهكذا كان رد فعله

تفاجأ رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بهتافات مناوئة له من المصريين في ألمانيا لحظة خروجه من قصر الحكم في برلين رفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ما وضعه في حرج شديد جدا.

وبث مصريون في ألمانيا فيديو لحظة قيام المتظاهرين أمام قصرالحكم ببرلين بالهتاف ضد عبد الفتاح السيسي، حيث هتفوا “أرحل يا سيسي”، “يا بلحة”، “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وبدا على السيسي ومرافقيه التوتر والإحراج حيث سارع خطواته نحو السيارة وسط طقم الحراسة.

ولاقى الفيديو انتشارًا كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المناهضين لنظام السيسي.

ويزور “السيسي” ألمانيا منذ أمس لحضور قمة العشرين، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.