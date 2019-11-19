فنان مصري تفاجأ بأن زوجته تجمع بين زوجين في وقت واحد.. هكذا اكتشف الأمر بالصدفة عندما فتح حقيبتها!

نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل واقعة غريبة في مصر بطلها الفنان المصري محمد غنيم، الذي صدم متابعيه بالكشف عن قيام زوجته رانيا الجبالي بالجمع بين زوجين.

وقال الفنان المصري في تصريحات صحفية إنه وبالصدفة كان يبحث في حقيبتها على شيء ما فوجد “عقدًا” عبارة عن وثيقة زواج الأمر الذي جعله في حالة صدمة.

وأوضح أنه بعدها بعدة أيام ومن خلال البحث اكتشف وجود حافظة مستندات تؤكّد أنها متزوجة منذ عام 2008 ولا تزال على ذمة هذا الزوج وتقيم ضده دعوى خلع.

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وأضاف “غنيم” أن زوجته رانيا الجبالي تعمل في قناة “العائلة” وكانت حريصة على إتمام الزواج منه وأحضرت بنفسها المأذون عام 2016 للزواج منه رغم علمها بأنها متزوجة من آخر، مشددًا على أن زواجهما مستمر حتى الآن. واتّهم الفنان محمد غنيم، زوجته الجبالي بالجمع بين زوجين، مشيرًا في بلاغ تقدّم به للأجهزة الأمنية، إلى أنّه اكتشف عدم صحّة وثيقة زواجه منها، عن طريق مأذون تولّت هي مهمّة إحضاره.



