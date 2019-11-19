“شاهد” انقلبت الصورة في السعودية كما يريد تركي آل الشيخ.. فتاة تتحرّش بشاب في الشارع !

في ترجمةٍ عملية لما يريده ولي العهد السعودي وهيئة الترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، للمجتمع السعودي، نشر ناشطون فيديو يعكس تلك التوجهات التي أتاحت للفتيات والشبان القيام بتصرفات كانت محرمةً عليهم في يومٍ من الأيام.

ويُظهر المقطع فتاتين خلال قيادتهما مركبةً على كورنيش جدة، وفجأة تحرّشت احداهنَ “لفظياً” بشاب كان يمرّ بشارع الكورنيش.

#متحرشة_ياللعار



رواج فيديو لفتاة في سيارة تغازل المارة، ومطالبات بمحاسبتها. pic.twitter.com/RglPrzmdSj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) November 18, 2019

وبعد تداول الفيديو، دشّن مغرّدون سعوديون هاشتاغ #متحرشه_ياللعار عبّروا من خلاله عن غضبهم من تصرّف الفتاة، وطالبوا بملاحقتها.

لفت نظري في المقطع ان صاحبتها تقول منال اعقلي كدا الشباب ماحينامو؟

والشباب لم يعطوها اي اهتمام..

هذه المتحرشة ومن على شاكلتها من النساء الخفيفات (المفلوتات) بلا رقيب ولاحسيب يجب أن توقع بهنّ أشد العقوبات..

أتساءل:

أين أهلها ؟

حمى الله بناتنا وبناتكم من كل مكروه



#متحرشه_ياللعار pic.twitter.com/eynwrVbz0g — ﮼ابو،باسل 💙500K (@abobasilghamdi) November 18, 2019

#متحرشة_ياللعار

تحرش ، غزل ، الفاظ وقحة ، انحطاط اخلاقي ، قلة ادب وسوء تربية وحياء ، انعدام تربية ، لا حجاب ولا احتشام pic.twitter.com/Z7E2NmI6Cj — علي 🇸🇦 (@a_l_i_h_m_h) November 18, 2019

وذكّر آخرون بتحرّش تركي آل الشيخ بالمذيعة اللبنانية آنابيلا هلال خلال تواجدها مؤخراً في “موسم الرياض”!.

بينما تحسّر آخرون على أيّام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد السعودي، مقابل اعطاء كال الصلاحيات لهيئة الترفيه لإفساد المجتمع بحفلات وفعاليات غلب عليها مشاهد مخلّة.

الي يتمنى رجوعهم رتويت🔄

والي ما يتمنى رجوعهم لايك❤️ #متحرشة_ياللعار pic.twitter.com/2dEpbi4DIL — بث المباريات (@Germanyrebel) November 18, 2019

اقرأ ايضاً: تركي آل الشيخ “يتحرش” بملكة جمال لبنان أنابيلا هلال في “موسم الرياض”!