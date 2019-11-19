“شاهد” انقلبت الصورة في السعودية كما يريد تركي آل الشيخ.. فتاة تتحرّش بشاب في الشارع !

في ترجمةٍ عملية لما يريده ولي العهد السعودي وهيئة الترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، للمجتمع السعودي، نشر ناشطون فيديو يعكس تلك التوجهات التي أتاحت للفتيات والشبان القيام بتصرفات كانت محرمةً عليهم في يومٍ من الأيام.
ويُظهر المقطع فتاتين خلال قيادتهما مركبةً على كورنيش جدة، وفجأة تحرّشت احداهنَ “لفظياً” بشاب كان يمرّ بشارع الكورنيش.
وبعد تداول الفيديو، دشّن مغرّدون سعوديون هاشتاغ #متحرشه_ياللعار عبّروا من خلاله عن غضبهم من تصرّف الفتاة، وطالبوا بملاحقتها.
وذكّر آخرون بتحرّش تركي آل الشيخ بالمذيعة اللبنانية آنابيلا هلال خلال تواجدها مؤخراً في “موسم الرياض”!.
بينما تحسّر آخرون على أيّام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي غيّبها ولي العهد السعودي، مقابل اعطاء كال الصلاحيات لهيئة الترفيه لإفساد المجتمع بحفلات وفعاليات غلب عليها مشاهد مخلّة.
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