“طفلة حائل المغتصبة” من قبل أخيها وبعلم أمها تُبكي مواقع التواصل.. طلبت مقابلة الملك سلمان لإنقاذها وهذا ما حدث

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب كبيرة عقب تداول تفاصيل جريمة بشعة، لطفلة معنفة من قبل أهلها في حائل تدعى حنين حيث كشفت عن اغتصاب أخيها لها وتعنيف بعلم والدتها وطلبت في رسالة هزت مواقع التواصل مقابلة الملك سلمان لإنقاذها.

ونشر ناشطون بتويتر صورة من رسالة بعثتها حنين سالم الحربي للديوان الملكي تطلب فيها إنقاذها من عائلتها ومقابلة الملك سلمان.

الطفلة حنين سالم الحربي في حائل

معنفة من أمها ومغتصبه من أخوها ،

كتبت رسالة خطية تطلب فيها مقابلة الملك سلمان @KingSalman

أبسط شي نقدمه انسانيًا

هو دعمها آملين أن يصل صوتها

لاتخذلوها

👇🏻#حنين_تنخى_وجه_السعد #المغتصبه_حنين_حايل pic.twitter.com/J1VXpEjQh5 — ʎɐuıɐz (@marvel95n) November 19, 2019

وكشفت حنين في رسالتها أنها تبلغ من العمر 14 عاما وتتعرض للعنف الجسدي والنفسي من أمها وأخوها الذي اغتصبها وعمرها 9 سنوات.

وأوضحت أنها تقيم بدار رعاية وأن أمها كانت تستغلها في العمل وتجبرها على دفع الإيجار للمنزل وتستغل سلطتها القانونية عليها، مطالبة بدعمها عبر مواقع التواصل وإيصال رسالتها للسلطات المنوطة.

وتصدر وسم #المغتصبه_حنين_حايل قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، حيث عبر النشطاء عن تضامنهم الكامل مع الطفلة ودعوا السلطات للتدخل وإنقاذها من أسرتها منزوعة القلب والضمير.