خالد النهدي
خالد النهدي
حياتنا

تطورات جديدة ومفاجئة بقضية مقتل الطالب السعودي “خالد النهدي” الذي ذبحه زميله بالسكين داخل المدرسة

كتب وطن
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في أحدث تطورات القضية التي شغلت الرأي العام في ، طالبت الجهات الأمنية في محافظة “شرورة” بوقف دفن وتشييع جثة الطالب الذي قتل طعناً أثناء مشاجرة مع أحد زملائه بالمدرسة وذلك من أجل تشريح الجثة بمستشفى شرورة العام من قبل الطبيب الشرعي.

واستدعت الشرطة عدداً من منسوبي المدرسة والطلاب لأخذ أقوالهم عن أسباب مقتل الطالب وملابسات الواقعة منذ بدايتها حتى وقوع جريمة الطعن.

وباشرت لجنة التحقيق المشكلة من تعليم شرورة أعمالها، لبحث طريقة إدخال الطالب المتهم السكين الحادة وكشف جوانب مراقبة الطلاب والتوجيه والإرشاد المنفذة داخل المدرسة.

وكانت وسائل إعلام سعودية أكدت أن الضحية كان قد خرج بمعية زملائه لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، وشوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، إلا أن فوجئ بزميله يسدد له طعنة قاتلة في قلبه.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر خاصة لصحيفة “سبق” أن الطالب الجاني حضر يوم الأحد للمدرسة متأخراً، وحضر الحصة الثانية والثالثة، ومن ثم سدد له في وقت الفسحة طعنة قاتلة في فناء المدرسة قبل هروبه من موقع الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أنه قد وقع شجار سابق بين الطالبين يوم الثلاثاء الماضي.

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