الأرصاد العُمانية تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من اليوم وحتى الجمعة بعد اقتراب إخدود منخفض جوي.. وهذا المتوقع

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في تقريرها الثاني عن الحالة الجوية، أن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي يتمركز على شمال إيران اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء، ويستمر إلى يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م.

وأوضح التقرير بأن هناك احتمالية استمرار حالة الطقس ليكون غائما جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد وجريان الأودية على محافظة مسندم ويمتد تدريجيا ليشمل محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والوسطى، وظفار مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حاليا الصورة الجوية توضح تدفق السحب الماطرة على أجواء محافظة مسندم المصاحبة لأخدود المنخفض الجوي مع نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر pic.twitter.com/FhlBWK5DnB — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 19, 2019

ويكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل محافظة مسندم و بحر عمان ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، فيما يكون البحر هادئ الى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر.

الأرصاد العمانية: تأثر أجواء #السلطنة بإخدود من منخفض جوي خلال الفترة من مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفبمر 2019م ويستمر إلى يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م#مركز_الأخبار pic.twitter.com/oiFn4BgMBF — مركز الأخبار (@omantvnews) November 19, 2019

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.