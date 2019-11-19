أسعد أبو خليل يُلقن عمرو واكد درساً قاسياً في الوطنية: هل تجرؤ على هذا الفعل حتى نصدقك

لقن الكاتب والباحث السياسي البروفسور أسعد أبو خليل، الفنان المصري عمرو واكد، درساً قاسياً بعد دفاع الأخير عن بطلة فيلم “wonder woman ” الاسرائيلية الذي يشارك فيه، وأثار جدلاً واسعاً في الشارع العربي.

وكتب الفنان المصري عمرو واكد تغريدة فتحت عليه نار جنهم حسب ما رصدت “وطن”، محاولاً تخفيف حدة الهجوم الذي تعرض له عقب مشاركته الفنانة الاسرائيلية التي دعمت قوات الاحتلال في قصف قطاع غزة مؤخراً..:” ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص “.

ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص. — Amr Waked (@amrwaked) November 18, 2019

وهنا تصدى البرفيسور أبو خليل لتغريدة عمرو واكد مستغرباً قوله عمل متعدد الجنسيات قائلاً له :” عمل متعدّد الجنسيّات؟ نتكلّم عن عمل بطلته جنديّة إسرائيليّة بجّلت أعمال عدوانيّة ضد العرب. ثم: هل يجرؤ واكد على المشاركة في فيلم يقوم بالبطولة فيه عناصر من “حماس” او “حزب الله”؟ حتماً لا, فبلا كلام فارغ عن الانسانيّة لتبرير عمل غير انساني “.

عمل متعدّد الجنسيّات؟ نتكلّم عن عمل بطلته جنديّة إسرائيليّة بجّلت أعمال عدوانيّة ضد العرب. ثم: هل يجرؤ واكد على المشاركة في فيلم يقوم بالبطولة فيه عناصر من "حماس" او "حزب الله"؟ حتماً لا, فبلا كلام فارغ عن الانسانيّة لتبرير عمل غير انساني. https://t.co/gdvhWxA7K1 — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) November 18, 2019

وهو الامر الذي دفع واكد إلى الدفاع عن نفسه فرد على أبو خليل قائلاً له :” حضرتك انا عملت فيلمين واحد مصري والثاني فلسطيني عن القضية الفلسطينية. فمن ناحية أجرؤ فنعم وحدث بالفعل. ولا اتذكر ممثل مصري آخر عمل هيك. وها انتم تقسون عليا. ومع ذلك فلسطين وشعبها على راسي وقضيتها قضيتي. ربما نختلف في الكيف ولكن لن نختلف في الأصل “.

حضرتك انا عملت فيلمين واحد مصري والثاني فلسطيني عن القضية الفلسطينية. فمن ناحية أجرؤ فنعم وحدث بالفعل. ولا اتذكر ممثل مصري آخر عمل هيك. وها انتم تقسون عليا. ومع ذلك فلسطين وشعبها على راسي وقضيتها قضيتي. ربما نختلف في الكيف ولكن لن نختلف في الأصل. — Amr Waked (@amrwaked) November 18, 2019

وقال أبو خليل لـ”واكد”: يعني لأنك عملتَ فيلميْن عن القضيّة الفلسطينيّة فإن هذا يؤهّلك للمشاركة في فيلم تقوم بدور البطولة فيه جنديّة إسرائيليّة جاهرت بعدائها العنصري للعرب, وبفرحتها لقتلهم؟ بجد؟ “.

يعني لأنك عملتَ فيلميْن عن القضيّة الفلسطينيّة فإن هذا يؤهّلك للمشاركة في فيلم تقوم بدور البطولة فيه جنديّة إسرائيليّة جاهرت بعدائها العنصري للعرب, وبفرحتها لقتلهم؟ بجد؟ — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) November 18, 2019

وسارع واكد قائلاً :” لا حضرتك انا برد على ادعائك اني لا أجرؤ على المساندة في أعمالي. وبما ان حضرتك استاذ أكاديمي فلديك قدر من المنطق لتفهم انه رد على ادعائك. مجرد توضيح ان ادعائك في شأني غلط “.

لا حضرتك انا برد على ادعائك اني لا أجرؤ على المساندة في أعمالي. وبما ان حضرتك استاذ أكاديمي فلديك قدر من المنطق لتفهم انه رد على ادعائك. مجرد توضيح ان ادعائك في شأني غلط. — Amr Waked (@amrwaked) November 18, 2019

ولكن أبو خليل لم يعجبه رد واكد فقال له :” حسناً, لماذا لا تعلن على موقعك بالعربي والإنكليزي انك مستعد للمشاركة في فيلم يقوم بالبطولة فيه مقاتل من “حماس” او “حزب الله”, وعندها تثبت لنا صحّة كلامك “.

حسناً, لماذا لا تعلن على موقعك بالعربي والإنكليزي انك مستعد للمشاركة في فيلم يقوم بالبطولة فيه مقاتل من "حماس" او "حزب الله", وعندها تثبت لنا صحّة كلامك. — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) November 18, 2019

وفجرت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، بطلة فيلم “wonder woma”، موجة غضب واسعة بعد رسالة دعم للعدوان الإسرائيلي الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة .

وقالت جادوت في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “أرسل محبتي وصلاتي لمواطني إسرائيل” وخصت جادوت برسالتها الرجال والنساء في الجيش الإسرائيلي، والتي وصفتهم بأنهم يقدمون أرواحهم لحماية بلدها إسرائيل، وإختتمت رسالتها قائلة “سوف ننتصر” .