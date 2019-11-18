المخرجة هيفاء المنصور
المخرجة هيفاء المنصور
Imageالهدهد

رؤية ابن سلمان “الفريدة من نوعها” تخطت الحدود.. مخرجة سعودية تشارك في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي لشحذ همم السعوديين

كتب وطن
0

أثار إعلان وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن فيلم المخرجة ، سيكون فيلم الافتتاح في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على “تويتر” “ بالعربية”، إن “فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة القدس في الشهر المقبل”.

ولفت الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، إلى أن “الفيلم السعودي حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثل المملكة في منافسات جائزة أوسكار”.

ولم توضح إسرائيل ما إذا كانت قد أخذت موافقة من المخرجة السعودية هيفاء المنصور من أجل عرض فيلمها، كما لم يتضح بعد موقف هيفاء المنصور من هذه الخطوة.

وفجر الاعلان الاسرائيلي تعليقات ضد الانبطاح السعودي، وهرولة النظام للتطبيع مع إسرائيل، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الاعلان على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”.

ولم تعلق المخرجة السعودية، على الاعلان الاسرائيلي المثير للجدل، والذي فجر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى انتقادات ضد المنصور.

ويدور الفيلم حول طبيبة سعودية ترشح نفسها للانتخابات البلدية.

والفيلم، الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية، من بطولة ميلا الزهراني، ونورا العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور.

وكانت لجنة جوائز الأوسكار السعودية اختارت فيلم “المرشحة المثالية”، كمنافس عن فئة الأفلام الروائية الدولية.

قد يعجبك ايضا
تقارير

“قتلوهم وهم نيام في بيت من الصفيح”.. غزة تستيقظ على مجزرة تزامناً مع…

الهدهد

محلل سياسي سعودي يصف مقاومة غزة بالمرضى والمنحرفين فكرياً: هذه منظمات مجرمة لا تقل…

تقارير

مشاهد تقشعر لها الأبدان.. هكذا تقتل إسرائيل بصواريخها وإرهابها أبناء قطاع غزة في…

الهدهد

المرتزق أمجد طه يشمت باغتيال بهاء أبو العطا ويشكر إسرائيل:”الحمدلله على هلاك…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.