رؤية ابن سلمان “الفريدة من نوعها” تخطت الحدود.. مخرجة سعودية تشارك في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي لشحذ همم السعوديين

أثار إعلان وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور، سيكون فيلم الافتتاح في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على “تويتر” “إسرائيل بالعربية”، إن “فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة القدس في الشهر المقبل”.

ولفت الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، إلى أن “الفيلم السعودي حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثل المملكة في منافسات جائزة أوسكار”.

سيفتتح فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية 🇸🇦 هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي 🇮🇱 الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس في الشهر المقبل. يشار إلى أن الفيلم السعودي حاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار pic.twitter.com/TA8PCLx3IG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 18, 2019

ولم توضح إسرائيل ما إذا كانت قد أخذت موافقة من المخرجة السعودية هيفاء المنصور من أجل عرض فيلمها، كما لم يتضح بعد موقف هيفاء المنصور من هذه الخطوة.

وفجر الاعلان الاسرائيلي تعليقات ضد الانبطاح السعودي، وهرولة النظام للتطبيع مع إسرائيل، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الاعلان على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”.

ماشين كويس بعد شويه حتدعمو اسرائل ب سلاح عشان يقتلو الفلسطينيين — قبطان (@Qubtan98) November 18, 2019

القدس عاصمة للفلسطين ولا مساومة في ذالك — 🔱[email protected]♦️ (@BaslemShadi) November 18, 2019

#نريد_السلام ⁦🇮🇱⁩⁦🇵🇸⁩

يكفي نزيف دماء لا يهم اسم الدولة والمقدسات يمكن تشاركها وتنظيمها لكن الارواح لا يمكن استعادتها. — #نريد_السلام⁦🇮🇱⁩⁦🇵🇸⁩ (@YISPS) November 18, 2019

حطولهم فيلم كيف تم نشر وتقطيع ابن بلدهم خاشقجي في سفارة بلده وتذويب جثته واخفاءها — Za'atar Akhdar 🌿 (@Green_Thyme) November 18, 2019

لم اعد افهم ما يقع في السعودية كانها تقول للعالم ليس لي مشاكل مع اسرائيل افرح لفرحهم و احزن لحزنهم و لا يهمني سوى استقرارهم .

هل مازالت مكة و المدينة بلاد الاسلام ام هناك خلل ما.؟!؟!؟ — 🇭🇰🇮🇹🇶🇦🇫🇷Marco Rossi (@MarcoRo02220897) November 18, 2019

ولم تعلق المخرجة السعودية، على الاعلان الاسرائيلي المثير للجدل، والذي فجر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى انتقادات ضد المنصور.

ويدور الفيلم حول طبيبة سعودية ترشح نفسها للانتخابات البلدية.

والفيلم، الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية، من بطولة ميلا الزهراني، ونورا العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور.

وكانت لجنة جوائز الأوسكار السعودية اختارت فيلم “المرشحة المثالية”، كمنافس عن فئة الأفلام الروائية الدولية.