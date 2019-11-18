رؤية ابن سلمان “الفريدة من نوعها” تخطت الحدود.. مخرجة سعودية تشارك في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي لشحذ همم السعوديين

أثار إعلان وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور، سيكون فيلم الافتتاح في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.
وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على “تويتر” “إسرائيل بالعربية”، إن “فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة القدس في الشهر المقبل”.
ولفت الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، إلى أن “الفيلم السعودي حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثل المملكة في منافسات جائزة أوسكار”.
ولم توضح إسرائيل ما إذا كانت قد أخذت موافقة من المخرجة السعودية هيفاء المنصور من أجل عرض فيلمها، كما لم يتضح بعد موقف هيفاء المنصور من هذه الخطوة.
وفجر الاعلان الاسرائيلي تعليقات ضد الانبطاح السعودي، وهرولة النظام للتطبيع مع إسرائيل، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الاعلان على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”.
ولم تعلق المخرجة السعودية، على الاعلان الاسرائيلي المثير للجدل، والذي فجر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى انتقادات ضد المنصور.
ويدور الفيلم حول طبيبة سعودية ترشح نفسها للانتخابات البلدية.
والفيلم، الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية، من بطولة ميلا الزهراني، ونورا العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور.
وكانت لجنة جوائز الأوسكار السعودية اختارت فيلم “المرشحة المثالية”، كمنافس عن فئة الأفلام الروائية الدولية.