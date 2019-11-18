“عذر أقبح من ذنب”.. عمرو واكد “يبرر” العمل مع ممثلة خدمت في الجيش الإسرائيلي ضمن مسلسل “المرأة الأعجوبة”!

فجر إعلان الممثل المصري عمرو واكد انضمامه بشكل رسمي لطاقم عمل فيلم «Wonder Woman 1984» موجة جدل واسعة، بسبب وجود الفنانة الإسرائيلية غال غادوت ضمن طاقم العمل، ما دفعه للرد على الهجوم الذي تعرض له في سلسلة من التغريدات.

وقال واكد، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «علمني الفن أن أكون إنساناً قبل أي شيء. أن أعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني أن أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. أن أكون صادقاً للإنسانية».

وأضاف: «أعمل على ذلك ليلاً ونهاراً وأحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان.. أو على الأقل أحاول جاهداً».

وكان واكد قد خاطب جمهوره السبت الماضي، في تغريدة سابقة: «انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1984 (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو/حزيران 2020. يا رب يعجبكم الفيلم».

يذكر أن غال غادوت هي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية وُلدت في يوم 30 أبريل/نيسان 1985 في بلدة روش هاعين في إسرائيل، وخدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة سنتين.

كما فازت غادوت بمسابقة ملكة جمال إسرائيل لسنة 2004، كما مثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في 2004، ثم أصبحت عارضة أزياء في شركة كاسترو.

ومثلت غادوت دَور جيزيل حربو في سلسلة أفلام السرعة والغضب، كما جسدت دور المرأة المعجزة في فيلم باتمان ضد سوبرمان.

وحسب موقع me.ign، فقد أعلن خلال معرض San Diego Comic Con 2017 عبر شركة Warner Bros رسمياً عن الجزء الثاني من فيلم Wonder Woman والذي سيأتي بعنوان Wonder Woman 1984، وذكرت الشركة أنه من المفترض توافره بالسينما 5 يونيو/حزيران 2020، وبالرغم من الكشف عن طاقم العمل المبدئي للفيلم، لكن يبدو أنه ما زالت هناك بعض المفاجآت القادمة بالفيلم.

ويعتبر واكد ثاني الممثلين العرب الذين شاركوا بأفلام Wonder Woman، وذلك بعد مشاركة الممثل «سعيد التغماوي»، الممثل المغربي، في أحداث الجزء الأول من الفيلم