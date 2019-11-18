شاهد| غضب واسع من اعتداء وحشيّ لـ”رامبو” في سلطنة عمان .. والشرطة تتدخل فوراً

أعلنت شرطة عمان السلطانية، أنّ إدارة مكافحة الجريمة، ألقت القبض على شخص بتهمة الإعتداء بالضرب على أشخاص آخرين.

إدارة مكافحة الجريمة تُلقي القبض على شخص بتهمة الإعتداء بالضرب على أشخاص أخرين بعد تداول مقطع فيديو لقيامه بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقضية قيد الإجراءات.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 19, 2019

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لقيامه بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أنّ القضية قيد الإجراءات.

واعتبر مغرّدون عُمانيون أن المقطع “سيء جدا”، لكنّه لا يعكس الوجه العام في سلطنة عمان، لافتين إلى أنّ شرطة عمان السلطانية بنشرها للإجراءات التي قامت بها ضد هذا الفعل يعطي إرتياحا كبيرًا بأن يد القانون فوق الجميع.

وذكروا أنّ جهاز الشرطة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات ضد كل من تسول له نفسه في الإساءة وإقلاق راحة المجتمع.واصفين المُعتدي بأنه أراد التشبه بشخصيّة “رامبو” خلال اعتدائه.

المقطع كان جدا سيء ولا يعكس الوجه العام في #عمان الأمن، #شرطة_عمان_السلطانية بنشرها للإجراءات التي قامت بها ضد هذا الفعل يعطينا إرتياحا كبيرًا بأن يد القانون فوق الجميع وأن من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وعكس صورة غير حضارية سوف يحصل جزاءه، الحمد لله على نعمة #عمان . — عبير البلوشي (@abeer_albulushi) November 19, 2019

ندرك تماماً أن جهاز الشرطه لا يتهاون في إتخاذ الإجراءات ضد كل من تسول له نفسه في الإساءة وإقلاق راحة المجتمع

.. نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار — خالد اليوسفي (@LuziFiEGtbMv3fg) November 19, 2019

ما قصرتم ايها الرجال المخلصين في خدمة الوطن واهله وباذن الله ينال جزاه فلا احد يرضي ابدا بما شاهدناه من افعال لا تمت للأخلاق العمانية والعربية والإسلامية باي صلة. — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) November 19, 2019

يستاهل مسوي نفسه رامبو — 🅰🅱🅰🅳🅸 (@ab7du7) November 19, 2019