اعتداء على مجموعة أشخاص في سلطنة عمان يشعل غضباً
اعتداء على مجموعة أشخاص في سلطنة عمان يشعل غضباً
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شاهد| غضب واسع من اعتداء وحشيّ لـ”رامبو” في سلطنة عمان .. والشرطة تتدخل فوراً

كتب خاص "وطن"
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أعلنت ، أنّ إدارة مكافحة الجريمة، ألقت القبض على شخص بتهمة الإعتداء بالضرب على أشخاص آخرين.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لقيامه بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أنّ القضية قيد الإجراءات.

واعتبر مغرّدون عُمانيون أن المقطع “سيء جدا”، لكنّه لا يعكس الوجه العام في ، لافتين إلى أنّ شرطة عمان السلطانية بنشرها للإجراءات التي قامت بها ضد هذا الفعل يعطي إرتياحا كبيرًا بأن يد القانون فوق الجميع.

وذكروا أنّ جهاز الشرطة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات ضد كل من تسول له نفسه في الإساءة وإقلاق راحة المجتمع.واصفين المُعتدي بأنه أراد التشبه بشخصيّة “رامبو” خلال اعتدائه.

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