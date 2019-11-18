خليفة بن زايد
خليفة بن زايد
الهدهد

رئيس الإمارات المُغيّب يُعلن وفاة شقيقه! .. ومغرّد قطري شهير توقع الوفاة قبل شهر لهذا السبب

كتب وطن
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” مساء الإثنين، بوفاة شقيق رئيس الدولة “المغيّب” منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

سلطان بن زايد آل نهيان

وفي هذا السياق، كان المغرّد القطري الشهير “بوغانم” توقع قبل شهر إعلان خبر وفاة سلطان بن زايد.

وقال في تغريدةٍ له آنذاك:”طالما..الذباب الالكتروني الاماراتي يتمنى لك الشفاء العاجل. اتوقع بأن خبر وفاتك سيعلن قريبا”.

وبعد الإعلان عن وفاة سلطان بن زايد، أعادَ المغرّد القطري الشهر لمتابعيه تغريدته التي توقع فيها وفاة “بن زايد”، قائلاً: “تغريده كتبتها من شهر تتأكد بنسبة 1000% الله يرحم سلطان بن زايد ويغفر له “.

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