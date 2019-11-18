رئيس الإمارات المُغيّب يُعلن وفاة شقيقه! .. ومغرّد قطري شهير توقع الوفاة قبل شهر لهذا السبب

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” مساء الإثنين، بوفاة شقيق رئيس الدولة “المغيّب” منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

سلطان بن زايد آل نهيان

وفي هذا السياق، كان المغرّد القطري الشهير “بوغانم” توقع قبل شهر إعلان خبر وفاة سلطان بن زايد.

وقال في تغريدةٍ له آنذاك:”طالما..الذباب الالكتروني الاماراتي يتمنى لك الشفاء العاجل. اتوقع بأن خبر وفاتك سيعلن قريبا”.

طالما..الذباب الالكتروني الاماراتي

يتمنى لك الشفاء العاجل

اتوقع بأن خبر وفاتك سيعلن قريبا"#الشيخ_سلطان_بن_زايد_آل_نهيان pic.twitter.com/ST4eX17dTh — بوغانم (@hassanalishaq73) October 15, 2019

وبعد الإعلان عن وفاة سلطان بن زايد، أعادَ المغرّد القطري الشهر لمتابعيه تغريدته التي توقع فيها وفاة “بن زايد”، قائلاً: “تغريده كتبتها من شهر تتأكد بنسبة 1000% الله يرحم سلطان بن زايد ويغفر له “.