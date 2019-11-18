“شاهد” طلّة انتظرها العُمانيون.. السلطان قابوس يحضر عرضاً عسكرياً بمشاركة أبرز القطاعات العسكرية والأمنية

حضر السلطان قابوس بن سعيد، الإثنين، عرضا عسكريا في العاصمة مسقط ضمن احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني التاسع والأربعين.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، وصل سلطان البلاد قابوس بن سعيد ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية في مسقط.

وأقيمت بولايات ومحافظات السلطنة اليوم احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وبدأ الاحتفال به مع تولي السلطان الحكم عام 1970.

وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

ونشر حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العمانية على “تويتر” استعراضاً لأهمّ وأبرز القطاعات العسكرية في السلطنة.

#الحرس_السلطاني_العماني .. أحد أسلحة المنظومة العسكرية العمانية الحديثة، والذي حظي بالرعاية السامية من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- حتى اصبح قوة قتالية متطورة وحديثة التنظيم والتسليح#العيد_الوطني_ال49_المجيد#١٨_نوفمبر_المجيد pic.twitter.com/24KbItEuRF — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 18, 2019

#سلاح_الجو_السلطاني_العماني شهد نقلة نوعية على مختلف المستويات جعلته قوة جوية حديثة التسليح والتنظيم بفضل الاهتمام والرعاية الساميتين من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات الملسحة حفظه الله ورعاه#العيد_الوطني_ال49_المجيد#١٨_نوفمبر_المجيد pic.twitter.com/2YY34KypTo — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 18, 2019

#قوة_السلطان_الخاصة حظيت بالرعاية والاهتمام الساميين منذ تأسيسها، فقد شهدت العديد من مجالات التطوير والتحديث خلال مسيرتها الظافرة لتصبح قوة محترفة كمّاً وكيفا#العيد_الوطني_ال49_المجيد#١٨_نوفمبر_المجيد pic.twitter.com/haElk1UmQL — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 18, 2019

#الجيش_السلطاني_العماني اصبح بفضل الرعاية السامية الكريمة لمولانا جلالة القائد الأعلى للقوات الملسحة – حفظه الله ورعاه – منظومة قتالية متكاملة #العيد_الوطني_ال49_المجيد#١٨_نوفمبر_المجيد pic.twitter.com/fmOSqVe9E6 — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 18, 2019