“شاهد” طلّة انتظرها العُمانيون.. السلطان قابوس يحضر عرضاً عسكرياً بمشاركة أبرز القطاعات العسكرية والأمنية

حضر السلطان قابوس بن سعيد، الإثنين، عرضا عسكريا في العاصمة مسقط ضمن احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني التاسع والأربعين.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، وصل سلطان البلاد قابوس بن سعيد ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية في مسقط.
وأقيمت بولايات ومحافظات السلطنة اليوم احتفالات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وبدأ الاحتفال به مع تولي السلطان الحكم عام 1970.
وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.
ونشر حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العمانية على “تويتر” استعراضاً لأهمّ وأبرز القطاعات العسكرية في السلطنة.