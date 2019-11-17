فيديو مسرب صب الزيت على النار.. هذا ما قاله رئيس وزراء العراق في اجتماع سري وقلب الأوضاع رأسا على عقب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسربا من اجتماع سري لرئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، تسبب في تسخين الأوضاع بالعراق وزيادة غضب المحتجين.

وظهر في المقطع أحد الحاضرين وهو يطلب أن يتحدث الإعلام عن قرارات قبض على مسؤولين بتهمة الفساد من أجل امتصاص الغضب العراقي فقط.

ولا يعرف الجهة التي سربت الفيديو أو زمان ومكان تصويره، لكنه سيشكل صدمة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي كان في هذا الاجتماع مع بعض إعلاميين ومسؤولين كما يبدو.

وقال أحدهم لرئيس الوزراء أن يوجه القنوات العراقية الرسمية بأن «تطبل لأوامر إلقاء القبض بحق المسؤولين والحكم عليهم، من أجل تخفيف حدة الاحتجاجات».

وبدا أن حامل الكاميرا أو الهاتف كان يصور سراً حيث كان مرتبكاً قليلاً.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق عن إصدار 60 أمرا بالقبض والاستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين، على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، موضحة أن أوامر الاستدعاء صدرت بحق وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية عدة، الأحد، إضرابا عاما أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ”إسقاط النظام”، بعد أسابيع من احتجاجات كان مطلبها الأساسي مكافحة الفساد.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.