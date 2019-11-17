من هو “الجوكر المصري” الذي أقلق نظام السيسي؟.. تفاعل معه الشارع واستنفر جميع أجهزة الدولة بعد وضعه هذه الخطة

تضج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام باسم “الجوكر” وحملته التي أطلقها للإطاحة بالسيسي ونظامه، ولاقت تفاعلا كبيرا في الشارع المصري وعلى وسائل التواصل وتصدر اسم الحملة قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

ويظهر على الفضاء الافتراضي المصري بين الفينة والأخرى شخصيات تدعو لحراك شعبي في مصر استكمالا لثورة 25 يناير.

"اللاعب الوحيد على الساحة الذي يملك خطة واضحة للتنظيم وتكتيكاً مؤكداً هو الجوكر"

كلماتى :مصر… الثورة هى الحل #الجوكر_امل_المصريين#الحرية_لرضوى_محمد https://t.co/q7jAo6p4BS — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) November 16, 2019

وكان آخرها شخصية “الجوكر المصري”، والتي دشنها تامر جمال، الممثل والأخصائي النفسي المصري المقيم في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يعرف عن نفسه كـ “شخصية ساخرة تهدف للتوعية السياسية بطريقة كوميدية”.

لا املك مفاجآت ولا اعدكم بالنصر خلال اسابيع ولا يدعمني جيش او شرطة – ولا انتمي لجماعة تدعمني او حزب يوجهني

كل ما املكه هو انتم والأمل

لاني علمت انه ان كان الشعب ذراعي والوحدة قبضتي – فلا تقهرني دبابة ويهابني كل عدو

فالشعب سيفي – والوحدة درعي – وقلبي ينبض مصر#الجوكر_امل_المصريين pic.twitter.com/SoKwYtudGQ — تامر جمال (عطوة كنانة) (@tamergamalhosny) November 15, 2019

يقول جمال إن شخصياته بدأت مع ثورة يناير واتخذت عدة أسماء مثل “عطوة كنانة” أو “د. عيد سعيد”، ويتقمص شخصيات أخرى على الإنترنت معظمها يركز على “الجوانب النفسية” التي تهدف لـ “نشر الوعي”.

مصريون حول العالم – الجوكر يمثلني ليه

مصر لكل المصريين – مصر تستحق الافضل https://t.co/bH6xiybzRX — تامر جمال (عطوة كنانة) (@tamergamalhosny) November 15, 2019

لقت شخصية “الجوكر المصري”رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته من خلال فيديوهات نشرها على صفحاته إلى تشكيل “خلايا ثورية”، كل منها يتألف من سبعة 7 أفراد يثقون بهم من دائرتهم المقربة، يحملون نفس المعتقدات و يؤمنون بقضية “تحرير الوطن”.

وتفاعل عدد من المصريين مع شخصية الجوكر وعبروا عن مساندتهم له عبر وسوم #الجوكر_يمثلني_ليه و #الخلية_الثورية و #الجوكر_فكرة_ثورة.

#الجوكر_امل_المصريين

الشعب المصري حمال فعندما رأي النخبة متفرقة أثر السكوت وعندما يري الصف متوحد سوف يزأر كالاسد

ويخرج الي الشوارع كالطوفان لا يمنعه جيش او شرطة بكل قواتهم وأسلحتهم https://t.co/DgwOSYohol — عثمان بن ارطغرل (@bx98Qjg7UTu1t47) November 15, 2019

ويعرف “الجوكر المصري” عن نفسه بعبارات عديدة من أبرزها “انتمائه لثورة 25 يناير” وبأنه “حر ومستقل ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة”.

الحياة فكرة

الحلم خيال

الخيال عالم رائع حين يتحول لواقع يكتمل به.

الأمل وجود.. فلنسعى ونحلم دائما لأجل الأمل لكي نتخلص من ألم السيسي ونظامه

#الجوكر_امل_المصريين — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) November 16, 2019

جذبت فكرة “استقلال الجوكر” العديد من المغردين المصريين الذين اعتبروه يمثل المصريين بسبب “عدم انتمائه لأي فئة”.

ايه الاخبار الي تفتح النفس من على الصبح دي صباحكم ثورة يا عرب 🇪🇬💓 #الجوكر_امل_المصريين pic.twitter.com/oX61QVPKQa — Nada Youssef (@NadaYou87834483) November 17, 2019

وطرح “الجوكر المصري” ما وصفه بالحلول التي تعاني منها البلاد ومن بينها أزمة سد النهضة القائمة بين مصر وإثيوبيا، ويقول إن الحل يتألف من ثلاث خطوات “تتطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الشعب يطالب فيه بسحب اتفاقية المبادئ التي وقعت عليها مصر”.