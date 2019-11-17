ضابط أمن إماراتي يكشف ماذا يخطط محمد وطحنون بن زايد طحنون للتواصل مع أمير قطر

كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي من خلال موقع “تويتر” عن مشاورات يُجريها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع شقيقه الأصغر طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي للإمارات والشقيق الأصغر بخصوص ملف المصالحة مع قطر .

وقال حساب “بدون ظل” على “تويتر” في تغريدةٍ تابعتها “وطن” إنّ محمد بن زايد يتشاور مع طحنون لترشيح شخصية غير اماراتية للذهاب الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بهدف فتح قنوات تواصل بين البلدين.

وأضاف “بدون ظل” أن هذا الأمر جاءَ نتيجة عدم وجود شخصية اماراتية مقبولة لدى قطر، مشيراً إلى أنّ هناك عدة اسماء مطروحة، عربية وأجنبية.

يتشاور الشيخ محمد بن زايد ، مع الشيخ طحنون لترشيح شخصية غير اماراتيه للذهاب

الى امير دولة قطر ، بهدف فتح قنوات تواصل

بين البلدين ، وجاء هذا الامر نتيجة عدم وجود

شخصية اماراتيه مقبوله لدى قطر ، وهناك عدة

اسماء مطروحه ، عربية واجنبية. — بدون ظل (@without__shadow) November 16, 2019

يأتي ذلك وسط حديث عن انفراجة للخلاف الخليجي الذي يعود إلى يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية”؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

لكن، سفير السعودية الأسبق في بريطانيا والولايات المتحدة الامير تركي الفيصل نسف الأنباء التي تتحدث عن انفراجة خليجية ومصالحة قريبة.

وقال “الفيصل” في ندوة عقدته في “جورج تاون” في واشنطن إنه لا يصدق وسائل التواصل الاجتماعي حينما تتحدث عن توفر الأجواء لمصالحة (خليجية مع قطر).

سفير #السعودية الأسبق في بريطانيا والولايات المتحدة الامير تركي الفيصل في ندوة في جورج تاون في واشنطن: لا اصدق وسائل التواصل الاجتماعي حينما تتحدث عن توفر الأجواء لمصالحة (خليجية مع #قطر). pic.twitter.com/QMHt9kUfcT — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 17, 2019

والجمعة، أكد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، حرص بلاده على تعزيز التفاهم والحوار بين الدول، مبديًا تفاؤله بشأن “الجهود المبذولة لإحلال الاستقرار في المنطقة”، وفق وكالة الأنباء العمانية.

والأسبوع قبل الماضي، أعرب مساعد وزیر الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح عن أمل بلده في أن “تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود” بالأزمة الخليجية، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء.

وجاء ذلك التفاؤل الكويتي بعد ساعات آنذاك من تأكيد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد الدوحة للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون.