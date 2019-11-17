“شاهد” صابرين تخلع الحجاب بعد سنوات من ارتدائه وتصدم جمهورها: “دي حاجة بيني وبين ربنا”

أثارت الفنانة صابرين موجة جدل واسعة بمواقع التواصل عقب تداول صور جديدة لها ظهرت فيها بدون الحجاب الذي ارتدته لأكثر من 10 سنوات.

ونشرت “صابرين” صورة عبر حسابها الشخصى “إنستجرام”، وهى تظهر بشعر أصفر اللون.

وقالت صابرين فى تصريحات لوسائل إعلام مصرية:”أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة.

وعن الانتقادات قالت: “منذ سنوات طويلة خاصة فى توقيت مسلسل “شيخ العرب همام”، وأنا بينتقدونى بسبب الباروكة وسمونى وقتها “صابرين أم بروكة”، وظهورى حاليًا بشعرى أنا خلعت بس “التربونة” اللى كنت لبساها، وأنا كما قلت محتشمة ولست محجبة ودى حاجة بينى وبين ربنا هو اللى يحاسبنى”.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة صابرين، كان عبر فضائية قناة On E، فى برنامج “أنا وبنتى” تقديم الفنان شريف منير وابنته أسما.

يشار إلى أنه في عام 2006، برزت ظاهرة الفنانات المحجبات في الدراما، بعودة فنانات معتزلات للفن، لكن النقاد اعتبروا أن أعمالهن لا تقترب من الصدق الفني، وأن ارتدائهن الحجاب في مثل تلك المواقف يجعل المشهد مفتعلا وغير منطقي.

لذلك قررت الفنانة صابرين، والتي تُعد من أكثر الممثلات المحجبات حضورا في الدراما، حينها الاستعانة بـ”الباروكة” ولكنها تعرضت لنقد لاذع بسبب ملابسها في مسلسل “دكتور أمراض نسا”، واعتبر كثيرون أنها لا تتناسب مع الحجاب فهي لا ترتدي ملابس فضفاضة بل ترتدي ملابس غير كاشفة لجسمها إلا أنها تتميز بالضيق.

وكان مسلسل “شيخ العرب همام” أول مسلسل تقدمه صابرين مرتدية الباروكة بدلا من الحجاب، بحجة أنها بذلك لا تكشف عن شعرها، وتوالى ظهورها في المسلسلات مرتدية الشعر المستعار، ومع كل ظهور تعرضت صابرين لحملة انتقادات واسعة، واتهمها البعض بأنها لا تحترم الحجاب.

صابرين؛ كانت دائما تدافع عن اختيارها ارتداء باروكة، وتؤكد أنها استشارت رجال الدين حول ارتداء الشعر المستعار، وأفادوها بأنّه لا مانع طالما أنّها لا تظهر الشعر الحقيقي، بحسب صابرين.