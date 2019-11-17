رد ناري لمذيعة “الجزيرة” غادة عويس على راغب علامة بعد تمنيه أن يحكم لبنان ”ابن سلمان” جديد بمنشاره

ردت الإعلامية اللبنانية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، على تصريحات الفنان راغب علامة الأخيرة من الرياض عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والتي أثارت جدلا واسعا.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو للفنان اللبناني راغب علامة، خلال مشاركته في موسم الرياض، وهو يتمنى وجود شخص مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لبنان لمحاربة الفاسدين.

ورد الفنان اللبناني على خبر لجريدة النهار اللبنانية، وقال في تغريدته: “حق الرد أنتم جريدة المفروض إنها محترمة. أتمنى أن لا تحوروا كلامي! قلت يا ريت عندنا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان الذي حاسب الفاسدين ووضعهم في السجون وقلت أن الشباب والصبايا الثوار قد قاموا بالمهمة”.

حق الرد

انتم جريدة المفروض انها محترمة. اتمنى ان لا تحوروا كلامي!

قلت يا ريت عندنا شخص مثل الأمير محمد بن سلمان الذي حاسب الفاسدين ووضعهم في السجون وقلت أن الشباب والصبايا الثوار قد قاموا بالمهمة

ثانيا: أنا أكرر كلامي.. يا ريت عنا رجل مثله لكي يضع الفاسدين والسارقين في السجون https://t.co/DLL224RIMm — Ragheb Alama (@raghebalama) November 16, 2019

وأضاف قائلا: ” ثانيا: أنا أكرر كلامي.. يا ريت عنا رجل مثله لكي يضع الفاسدين والسارقين في السجون”.

لتحرجه غادة عويس برد ناري قالت فيه:””يا راغب يا صديقي فاقد الشيء لا يعطيه! شو بدك بهالشغلة؟؟؟ لماذا تحرج نفسك؟”

يا راغب يا صديقي فاقد الشيء لا يعطيه! شو بدّك بهالشغلة؟؟؟ لماذا تحرج نفسك؟؟سمعت بجمال خاشقجي؟ طيب دعك منه رحمه الله! سمعت ان من يقبع بالسجن واحدة مثل لجين الهذلول؟؟ سمعت فيها؟ "سموّ" مبس وضع لجين ومئات مثلها في السجن وليس الفاسدين وواقعة الريتز حصّل مردودها ترمب وابنته ايفانكا!! — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) November 16, 2019

وتابعت حديثها الموجه للفنان اللبناني مذكرة إياه بجرائم ابن سلمان الذي يمتدحه:” سمعت بجمال خاشقجي؟ طيب دعك منه رحمه الله! سمعت أن من يقبع بالسجن واحدة مثل لجين الهذلول؟؟ سمعت فيها؟ “سمو” مبس وضع لجين ومئات مثلها في السجن وليس الفاسدين وواقعة الريتز حصّل مردودها ترمب وابنته ايفانكا!!”.”

ليكتب راغب علامة للإعلامية اللبنانية محاولا الهروب من النقاش بحجة أنه لا يفهم بالسياسة قائلا: “يا عزيزتي يا غادة… أنا لا زلت أحلم بأن يكون عندنا شخص في لبنان يضع الفاسدين والسارقين في السجون كما فعل الأمير محمد بن سلمان.”

يا عزيزتي يا غادة… أنا لا زلت أحلم بأن يكون عندنا شخص في لبنان يضع الفاسدين والسارقين في السجون كما فعل الأمير محمد بن سلمان.

رجاءً أن لا تدخلوني في زواريب حسابات سياسية لا تهمني..ما يهمني أن أرى قادة مهتمون بمستقبل شبابهم..ووضع الفاسدين في السجون هي إحدى أهم الخطوات لتحقيقه https://t.co/oaxShR2L5m — Ragheb Alama (@raghebalama) November 16, 2019

وتابع:”رجاء أن لا تدخلوني في زواريب حسابات سياسية لا تهمني.. ما يهمني أن أرى قادة مهتمون بمستقبل شبابهم.. ووضع الفاسدين في السجون هي إحدى أهم الخطوات لتحقيقه”، على حد تعبيره.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تتصاعد منذ مدة، حيث فرضت المصارف قيودا على التحويلات للخارج، وعلى سحب الأموال بالدولار الأمريكي.

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة الحريري، في 29 من أكتوبر الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

ومن بين المطالب، تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.