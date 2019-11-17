محطة شمس الاماراتية
محطة شمس الاماراتية
الهدهد

خبر أثار جنون عيال زايد فطلبوا من الشركة حذفه.. حريق في محطة “شمس 1” للطاقة بأبو ظبي

كتب وطن
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قالت شركة “ للطاقة” الإماراتية، إن حريقاً شب في محطة “ 1” للطاقة الشمسية في منطقة الظفرة بأبوظبي، لكنها سارعت إلى “سحبه”، واصفة البيان بأنه “غير نهائي” ولم تذكر الشركة تفاصيل أخرى. كما ذكرت “رويترز”.

وكان بيان للشركة المشغلة لمحطة “شمس 1” للطاقة الشمسية في أبوظبي، قال انه تم إخماد بالمحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وأنه لم ترد أنباء عن أي إصابات.

وقالت الشركة في البيان إن فريق إدارة الدفاع المدني بأبوظبي وطواقم الإطفاء ما زالت بالموقع، وهو الامر الذي أثار غضب السلطات التي عملت على حذفه قبل تداوله .

وتمثل “شمس 1” واحدة من أضخم محطات المركزة في العالم والأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

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وتصل قدرة هذه المحطة للطاقة الشمسية المركزة 100 ميغاوات، وتم إنشاؤها في المنطقة الغربية من إمارة في مارس 2013، فيما بلغت تكلفة بنائها 600 مليون دولار أمريكي.

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